Máma by si přála remízu, říká starší Čelůstka po souboji s bratrem

Pokud jde o ligový zápas, do včera to bylo přes šedesát let, co se pardubičtí fotbalisté naposledy představili na pražské Letné. 15. dubna 1960 zde vojáci Dukly Pardubice ve 20. kole tehdejšího ročníku Spartě podlehli 1:2. Novodobí kolegové na ně ve středu odpoledne výsledkově navázat nedokázali, prohráli 0:2, ostudu však rozhodně neudělali.