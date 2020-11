Čelůstka pomohl vynulovat Teplice a hlásí: Jsme silní, abychom zvládli derby

„Jsem hrozně rád, že i já sám osobně po zranění udržel nulu vzadu,“ odfoukl si reprezentační obránce v klubové televizi po výhře 1:0. „Těší mě taky, že jsme se vítězstvím nějakým způsobem naladili na další tři těžká utkání včetně derby se Slavií, na které se moc těšíme. Věřím, že jsme dost silný tým, abychom ho zvládli!“

Naposledy 30. srpna s Olomoucí dokázala Sparta uhrát nulu. Pak už ne, tedy nepočítá-li se duel později zrušeného poháru s Blanskem. Nedávné čtyři údery Českých Budějovic na Letné, to byla potupa. „Zato dnes naše obrana zahrála výborně. Je základ, aby držela pohromadě. Když se o ni můžeme takhle opřít, hraje se úplně jinak,“ pochvaloval si záložník Michal Trávník na Stínadlech, byť domácím Teplicím rozbombardovala sestavu zranění a koronavirus.

Čelůstka, který v lize naskočil poprvé od 3. října, vnímal, že se nenadřel tolik co jindy. „My jsme hráli do plných, nebylo až tolik práce dozadu. Je pravda, že v závěru byly nějaké dva závary, když jsme ve středu hřiště polevili a dostali se nám tam. Ale pro stopera toho moc nebylo. Spíš tvořit, rychle otáčet hru, pohlídat si kontry soupeře. A to jsme zvládli,“ tvrdil.

„Potřebovali jsme gól už na začátku pro zklidnění, to bohužel nepřišlo. Ale říkali jsme si v kabině o přestávce, že i po těch dvou třech tutovkách přijde další. A přišla. Juliš znovu potvrdil obrovskou fazonu.“

Tu má na podzim i Čelůstka: v lize naskočil sedmkrát a Sparta sedmkrát vyhrála. „Jsem rád, že díky návratu Čelůstky máme nulu. Takový typ hráče jsme potřebovali, z jeho zkušeností těžíme,“ blaží trenéra Václava Kotala.

Ještě před nedělním domácím trhákem se Slavií čeká Spartu čtvrteční boj v Evropské lize na hřišti Lille. Po derby na Letnou dorazí gigant AC Milán. Dokonalá prověrka funkčnosti defenzivy Sparty.