Slovácko těží z drtivých finišů. Soupeře většinou přeběháme, těší Reinberka

„Od začátku druhého poločasu jsme získávali sebevědomí a půdu pod nohama, což jsme korunovali úvodní brankou. Pak už jsme utkání měli ve své moci,“ lebedil si kouč Slovácka Martin Svědík.

V Ostravě dal Sadílek vítězný gól v 75. minutě, Bohemians poslal do kolen střídající Cicilia v nastaveném čase, Sigmu zlomil v 71. minutě Reinberk.

„Míč se ke mně odrazil, snažil jsem se to trefit čistě, což se samozřejmě nepodařilo, ale naštěstí to tam padlo,“ oddechl si Reinberk, který balon zatloukl z voleje přesně k tyči.

Pravý bek Slovácka odehrál na podzim jako první hráč klubu 250 zápasů v nejvyšší soutěži, na Andrově stadioně se prosadil na podzim už potřetí, což je na stará kolena jeho sezonní maximum.

„Trenér nás beky nabádá, abychom hráli co nejvíce nahoře, doplňovali to, nahrávali, stříleli. Nese to ovoce, dal jsem gól, Honza Kalabiška asistoval,“ zmínil Reinberk utěšenou kombinaci, na jejímž konci stál Cicilia.

Zatímco Sigma, která měla v nohách středeční dohrávku na Slavii, postupně vadla, výkon fyzicky nadupaného Slovácka gradoval.

„Bolí to, ale víme, co máme natrénované. Vyplácí se to, soupeře většinou přeběháme, ve finále z toho ke konci zápasu můžeme těžit,“ prohodil Reinberk.

Výsledek pak ještě z pohledu hostů přikrášlil v 90. minutě další náhradník, Holzer. „Poslední tři zápasy jsme měli výborná střídání, v závěrech nám to hodně pomáhá,“ kvituje Reinberk příspěvek lavičky.

„Regi nebo Holzer oživili minulé utkání s Bohemkou. Ale že budeme střídat v poločase, jsme se rozhodli spontánně,“ naznačil Svědík.

Nástup Cicilii totálně změnil poměry na hřišti. Urostlý útočník ovládl vzdušný prostor a Slovácko hru. „Míčů létalo opravdu hodně a potřebovali jsme někoho, kdo nám je udrží. Cicilia to splnil beze zbytku,“ ocenil Svědík jeho přínos. „Ve druhé půlce jsme se hodně zlepšili, začali jsme hrát náš fotbal,“ přitakal Reinberk.

Slovácko tak slavilo vítězství na Hané po osmi zápasech a poprvé od května 2011. „Mužstvo chválím, jak reagovalo na vývoj utkání,“ dodal spokojeně Svědík.