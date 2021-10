Nechceme hrát na sto přihrávek. Mucha o památných trefách i slovácké jízdě

Slovácku pomáhá jako asistent trenéra Svědíka ve spanilé jízdě. Po dvanácti kolech ztrácí na druhou Spartu se Slavií jen bod, takže je vám asi jasné, po čem bude prahnout v sobotu navečer na Andrově stadionu jako soupeř milované Sigmy.



Už jste si zvykl vracet se jako sok, nebo je to pořád divné?

Zápasů, kdy jsem tam byl jako soupeř, už bylo hodně, ale je to zvláštní. Na tom stadionu jsem něco prožil, kousek od něj bydlím. Je to další ligový zápas. Vždy tam chci uspět.