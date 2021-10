Průšvihy, béčko. Teď je Cicilia zpátky a Slovácko spasil vítěznou trefou

„Pomohl, týmu to vrátil. Výkony v posledních dvou utkáních řekl, že je zpátky a na správné cestě,“ chválil ho trenér Slovácka Martin Svědík.

Cicilia z ní sešel sám. V úvodu sezony odehrál 200 minut v pohárovém dvojzápase proti Lokomotivu Plovdiv, pak se ze sestavy náhle vytratil. A nejen proto, že se v prvním ligovém kole nechal hloupě vyloučit pět minut poté, co vběhl na liberecké hřiště.

„Regi se po poháru disciplinárně provinil. Jeho morálka byla špatná. Souviselo to se životosprávou. Pakliže někdo něco neplní v tréninku, nedává tomu 100 procent a vidí to i mužstvo, tak v něm nemá místo,“ prozradil Svědík, který je na nedodržování týmových pravidel obzvláště háklivý.

Spekulovalo se o jeho budoucnosti ve Slovácku, kam přišel v létě 2020 z FC Eindhoven s pověstí kanonýra.

„Začátek měl výborný, pak se zranil a je otázka, jestli chce, nebo nechce. Je to na něm,“ shrnul v srpnu sportovní manažer Slovácka Veliče Šumulikoski jeho roční rozpačité působení v Uherském Hradišti.

Na historickém 4. místě se Cicilia podílel jen třemi přesnými zásahy v 18 startech.

„On sám předvídal, že se v české lize více prosadí, dá více gólů,“ podotkl Svědík a nezastírá, že Cicilia už nemusel v klubu být. Nad nevyzpytatelným útočníkem však hůl nezlomil. „Vzal to za správný konec. Chodil za béčko. Byl trpělivý.“

Za juniorku skóroval ve všech třech vítězných duelech, Svědík ho vzal na milost a Cicilia začal v říjnu zase sbírat ligové minuty.

„Na tréninku je to už v pořádku. Trenér to vidí, šanci mu dá, je spravedlivý. Zasloužil si to, poslední dva zápasy pomohl. Na Baníku udržel balony, teď dal vítězný gól. Bude se dostávat častěji na hřiště,“ míní obránce Jan Kalabiška.

Tak snadné to ale nebude. Post hrotového útočníka číslo jedna si nejen šesti góly vysloužil Václav Jurečka.

„Regi umí být hodně platný. Snažil se svojí typickou hrou udržet balony, sklepávat je a rozdávat. Marku Havlíkovi tak připravil šanci,“ uvedl Svědík.

Cicilia toho stihl v sobotním zápase za půl hodiny hodně.

„Ale musí na sobě neustále pracovat. Uvědomit si, že je v české lize, která je hodně náročná, hlavně v pohybu. Je jedině dobře, že se vrátil a máme jiné varianty,“ kvituje Svědík, který nasadil i Šašinku a jeho tým tak poprvé v sezoně dohrával zápas se třemi klasickými útočníky. „Nebyla zatím příležitost nebo nebyli hráči nachystaní. Teď se to nabízelo. Šli jsme do rizika a vyplatilo se to. Chtělo to trpělivost.“

Klokaní tvrz padla pod náporem ve třetí minutě nastavení a hosté už nestihli reagovat: „Taková vítězství jsou nejhezčí.“ Slovácko díky němu vyhrálo i šestý domácí zápas a přenocovalo na druhém místě.