Všechno špatně. Jak najít tvář? Olomouc čekají zápasy pravdy

Poznali jste, co chce rozklepaná Olomouc vlastně hrát? Jako by se hledala. Jako by ztratila tvář založenou na kontrole míče. Jistě, možná hrála jen to, co jí dovolil soupeř.

Ale i útočníka Jablonce Martina Doležala, olomouckého odchovance, jenž bitvu v 89. minutě brankou na 2:1 nemilosrdně rozsekl, pojetí hráčů v modrých zarazilo. „Čekal jsem, že na nás vlítnou, že to bude uragán, jako když jsme tady hráli naposled, když byli nahoře.“ Uragán se nekonal. Ani vánek.

Jen dvě střely mezi tyče. Tohle nebyl přímočařejší fotbal. „Nemají špatné mužstvo, ale je na nich deka,“ vypozoroval Doležal.

Jablonecký kouč Petr Rada přikývl: „Sigma by se neměla nacházet tam, kde je. Něco podobného zažila před dvěma roky, ale letos si myslím, že ty starosti mít nebude, protože má spoustu kvalitních hráčů. Jenže leží na nich deka, potřebují vítězství, které je nakopne ke hře, kdy bojovali o Evropskou ligu.“

Ach, Evropská liga! Pamatujete, jak ještě na podzim sigmáci odvážnou hrou plnou náběhů ve sprintu trápili slovutnou Sevillu?

Už to připomíná jen krásně zelený pažit na Andrově stadionu. Údržbář Sigmy Dušan Romanovský převzal před zápasem s Jabloncem ocenění pro trávníkáře roku 2018.

Hřiště mají na Hané skvělé i v mrazech, což o to. Jen ty výkony: čtrnácté místo, po dvaceti kolech devatenáct bodů, skóre: 18:34. Brrr...

Proti Jablonci předvedli sigmáci nesebevědomý projev, prohrávali souboje, a tak vůbec ukázali, jak se o ligu nehraje. „Očekávali jsme, že předvedeme daleko lepší výkon. Moc jsme toho divákům nenabídli,“ mrzelo Jílka. Všechno špatně!

Trávíkem to nebude. Ani Michalem Trávníkem, klíčovou postavou, jež Jablonci chyběla kvůli zranění. Sigma řadu změn v sestavě soupeře nedokázala využít. Naopak, na levém křídle Zahradníčka a spol. pořádně větral exsparťan Vatajelu, který rozjel obě gólové akce.

„Výkon Vatajelua bych řadil daleko výš než výkony Masopusta v kreativitě, variabilitě. Dělal nám obrovské problémy,“ uznal Jílek.

Avšak svůj tah s přeražením ofenzivního křídelníka Zahradníčka na obránce hájil: „Na to, že není Tomáš Zahradníček typický obránce, to podle mě zvládl dobře. Vůbec bych na něj nechtěl házet góly. Pracoval slušně. Škoda, že nebylo víc příležitostí pro útočnou podporu. Neuhrávali jsme tam míče, a když ztratíte první druhý balon, těžko se hodnotí útočná fáze.“

Příště bez Kalvacha a Nešpora

Ano, těžko se hodnotí něco, co nebylo. A defenzivní fáze? Ani tady není důvod ke spokojenosti, byť nový stoper Vít Beneš se blýskl v 87. minutě vyrovnáním.

Přitom dlouho byl spíše lídrem obrany Jemelka, jenže se přimotal k oběma gólům. „Venca Jemelka odvedl pracovitý, poctivý výkon, ale míra taktického řešení nebyla správná,“ vyčítal Jílek. „Dostali jsme strašně laciné góly. Nedomluva mezi Jemelkou a Vepřekem, to jsou základní věci, lehce řešitelné. Nemohou jít oba na jeden balon. U druhého gólů zase nemůže Lalkovič odkopávat balon na střed hřiště. To jsou triviální situace. Pokud vyrovnáme s takhle kvalitním soupeřem po takovém průběhu, tak musíme bod uhrát. Byl by pro nás hodně cenný.“

Jílek potřebuje do týmu napumpovat víc touhy i radosti ze hry. Proti Jablonci to vypadalo, že jdou jeho hoši předem na porážku. Tohle by pravděpodobně nestačilo ani v sobotu v Ďolíčku na bojovníky z Bohemians.

Jenže sebevědomí sigmáků dostalo další políček. „Nikomu to nepřidá. Je potřeba, abychom z domácího prostředí body sbírali. Minusových bodů máme strašně moc. Do jaké míry to ovlivní hráče, ukáže hned následující utkání,“ tuší Jílek.

Navíc se bude muset obejít bez vykartovaného klíčového defenzivního záložníka Kalvacha a hroťáka Nešpora. „Věděli jsme, že je máme na třech kartách. Přišlo to hodně brzo. Je potřeba, abychom našli správnou sestavu a bodovali,“ hlásí Jílek. „Je spíš otázka, do jaké míry nám Lukáš Kalvach v tom typu utkání, kdy se očekává jednoduchost a agresivita, bude chybět. Daleko víc by chyběl v dalším domácím utkání proti Příbrami, ale chybět bude, protože je to klíčový hráč. I proti Jablonci patřil k našim nejlepším. Je schopný uhrávat i těžké situace, které soupeř uhrával na šesti pozicích. My měli takového hráče jen jednoho.“

Ale možnosti Jílek má. Zřejmě vrátí na pravou stranu obrany už kondičně připraveného Sladkého a Zahradníčka vytáhne na křídlo. Pilař se může posunout pod hrot a Plšek místo Kalvacha. Nešpora nahradí Yunis.

Variant je několik, jedno je však jisté, jak správně Jílek říká: „Výkon, který jsme předvedli hlavně v prvním poločase ve středové řadě, nebude stačit.“

I proto sportovní manažer Ladislav Minář shání ještě záložníka. Bitvy s Bohemians a následně s Příbramí může Jílek nazvat zápasy pravdy, které napoví také o jeho pozici.

Byť ta by měla být pevná už s ohledem na to, že dokázal vrátit Olomouc ze druhé ligy do evropských pohárů.

Pamatujete? Není to tak dávno, co se na dokonalém pažitu hrál téměř dokonalý fotbal.