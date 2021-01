Olomoucký trenér Látal: Moje přání je, abychom bojovali na špici

Hned na prvním tréninku si poranil sval kapitán Roman Hubník a v pondělí tak neletěl s týmem na soustředění na Maltu.

V letadle chyběl rovněž zraněný obránce Kerbr a nemocní Falta, Zahradníček, Zifčák a Reichl.

„Absence klíčových hráčů je velkou komplikací,“ posteskl si Látal před úvodním tréninkem na ostrově ve Středozemním moři, který Hanáci absolvovali za umělého osvětlení v klesající venkovní teplotě na umělé trávě.

Covidové starosti bere kouč jako fakt, do výpravy proto přizval odchovance Zlatohlávka či Grygara.

Sigma je čtvrtá, na jaře by ráda zaútočila na poháry.

Na co se v neobvykle krátké přípravě zaměříte?

Krátká je, to máte pravdu. V první fázi potřebujeme kluky trošku rozběhat, dostat je do pohody, měli osm dní volna, i když v domácím prostředí měli i individuální plány. Na Maltě jdeme na herní praxi. Ve středu hrajeme se Spartakem Trnava, v sobotu pak o umístění. Je jen škoda, že si nebudeme moct vyzkoušet herní varianty s členy kádru, kteří zde nejsou.

Je soustředění na Maltě příjemným zpestřením, anebo v době covidu komplikace?

Víme, jaké jsou teď komplikace se všemi přejezdy, testováním... Ale uvítáme to rádi, protože jsme v kvalitních podmínkách, máme své hřiště, rehabilitaci, dva kvalitní zápasy. Vše je krásně nachystané. Pořád je tam však otazník, jak to všechno s koronavirem dopadne.

Dozná váš tým změn?

Ne, rozhodli jsme se nechat kádr pohromadě. Máme nakažené hráče, už to je problém.

Chorvatský útočník Dominik Radić, který přišel v létě, dosud nastoupil v lize jen na dvanáct minut. Jaká je jeho pozice?

Je s námi v kádru. Moc šancí nedostal, ale pracujeme s ním, jde nahoru. Potřebuje trošku čas na aklimatizaci. Hodně s ním mluvím německy, je to hráč, kterého chceme na Maltě vidět naživo s dobrým soupeřem.

Se záložníkem Jiřím Texlem, který hostoval v Opavě, nepočítáte?

Teď se jedná s Opavou, ale myslím si, že s námi nebude. Zatím jsme na testy nepozvali nikoho z hráčů, kteří na podzim někde hostovali, i když někteří přicházeli v úvahu. Vycházíme z kádru, který byl tady v podzimní části. Doba na přípravu je velice krátká, není moc času na zkoušení. Odehrajeme dva zápasy a musíme se připravovat na Slavii.

Krátkou pauzu jste zažil i jako hráč v bundeslize. Seděla vám?

Vše je o podmínkách v zimě. V Německu jsme měli krásná travnatá vyhřívaná hřiště. Když v lednu mrzlo nebo padal sníh, trénovali jsme na přírodní trávě. Za příklad můžu dát i polský Bialystok, tam mají dvě vyhřívaná tréninková hřiště. Ve světě už pomalu všude počítají s tím, že se v zimě bude hrávat. V Česku bývá problém, a když nasněží, musíte se přesunout na umělou trávu. Máte první hřiště, ale to si nemůžete zničit. Sparta, Slavia i Plzeň určitě mají vyhřívaná hřiště k tréninku, přichází to už i u nás, ale zatím pomalu. V přípravě velký problém nebude, hráči moc za týden volna neztratili. Rychlý start jarní části bude i pro trenéry v Česku novinka.

Rok 2020 byl zvláštní. Jak se zvyká na fotbal bez diváků?

Nikdy jsme to nezažili, ani ta přerušení ligy, kdy trénujete a čekáte, kdy se soutěž rozběhne. Nic příjemného to není. Některým mužstvům pauza pomohla, jiným ublížila. Beru to tak, jak to je. My trenéři jsme se z toho ponaučili. Situace je pořád stejná. Nedejbože na Maltě dostane někdo koronavir. Co bude dál? Musí tam zůstat? Doba je tak těžká, že musíte vycházet z týdne na týden. Vrátíme se z Malty a jdeme znovu na testy před Slavií. Připravujete se s nějakými hráči, někteří pak vypadnou, musíte to překopat. Těžko se plánuje. Situace v Česku není teď příznivá, ale věřím, že se začne, bude vše v pořádku a 16. vyběhneme na Slavii.

Sezonu jste rozjeli dobře, bodů máte dost...

Bodů nemáme dost, to s vámi nesouhlasím.

Pravda, nebýt špatných závěrů, mohli jste jich mít víc.

Co jsme ztratili v pěti remízových zápasech, ve mně pořád je. Poslední porážku s Jabloncem mezi to neberu, soupeř byl kvalitní. Ale v těch předchozích zápasech to byl náš problém, zhatili jsme tím půlrok. Neříkám, že je to úplně špatné, ale na mužstvo to sedlo, bodů mohlo být víc a mohli jsme mít odstup od spodní části. Přemýšlel jsem nad tím půlrokem a mrzí to. Hlavně ty remízy. Nemůžu říct, že jsme stoprocentně spokojení. Máme dvacet dva bodů, tři mužstva padají, víme, že sezona může po 51 procentech odehraných zápasů skončit, takže jsme rádi za to, že jsme v klidu, ale ten konec podzimu bolí.

S jakým přáním půjdete do jara?

Moje přání je, abychom bojovali na špici. Tím, že jsme ztratili body, se na nás dotáhl Liberec i spodek je blíž. Bude to vyrovnané, ale chtěli bychom bojovat o vrch. Tabulka se nebude dělit na skupiny, chtěli bychom být v kontaktu s první pětkou až do konce ligy, abychom do posledního kola o něco hráli.