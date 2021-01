Dobrá zpráva pro Sigmu: kapitán Hubník by mohl do konce týdne začít trénovat

Kolem travnatých ploch za Národním stadionem Ta’ Qali, kde se na Maltě české týmy během lednových soustředění připravují obvykle, fotbalisté Sigmy Olomouc v pondělí jen prošli. Protože se na ostrov v neděli snesl prudký déšť a hřiště byla nasáklá vodou, první trénink po příletu absolvovala Sigma o kus dál na umělé trávě.

Tipsport Malta Cup Turnaj na Maltě začne ve středu semifinálovými zápasy Zbrojovka Brno - WSG Swarovski Tirol Wattens (14) a Sigma Olomouc - FC Spartak Trnava (18). Poražení se utkají o 3. místo v sobotu od 14 hodin a finále turnaje se odehraje poté od 18 hodin. Zápasy odvysílá v přímých přenosech Nova Sport 1.



„Z toho radost nemám. Řekl jsem hned, že v úterý už na umělku nechci, nebo budu zlý. Nakonec jsem to ale vzal. My jsme měli doma těžké tréninky, posilovnu a běhání, hráči jsou unavení, takže my si je propotíme, dáme si bago, trénink zkrátíme a od úterý naběhneme na herní přípravu,“ zareagoval olomoucký trenér Radoslav Látal.

Na náladě mu nepřidala ani zpráva z tábora Zbrojovky Brno, která trénovala před Sigmou a hned přišla o útočníka Antonína Růska. Při pokusu o kličku a souboji její stěžejní hráč upadl, zranil si zápěstí a není vyloučeno, že pro něho soustředění hned skončilo.

Z vlastní marodky má naopak Látal uklidňující informace. Kapitán Roman Hubník, který s týmem na Maltu kvůli svalovému zranění neodcestoval, by mohl už do konce tohoto týdne začít s individuálním tréninkem. Možná si zahraje i zápas za béčko. Látal věří, že do prvního jarního duelu příští sobotu na Slavii by mohl být Hubník v pořádku.

Fotbalisté Sigmy Olomouc během tréninku na Maltě

„Podle zprávy od doktora (Hubníkovo) zranění nevypadá tak vážně. Ve čtvrtek nebo v pátek by se mohl zapojit do tréninku. Věřím, že si něco odběhá, a jak se vrátíme, bude k dispozici,“ řekl trenér Olomouce.

S Hubníkem konzultoval i variantu, že by na Maltu byl taky, nakonec ale převážily lepší možnosti k rehabilitaci doma. I kdyby se tedy 36letý stoper dal dohromady před sobotou, kdy Sigma hraje v rámci Tipsport Malta Cupu zápas o umístění, do dějiště turnaje už nepoletí.

„Roman je zkušený hráč. Umí se na zápasy připravit, rehabilitaci udělá líp doma. Z kondice a herní formy nevypadl, s mužstvem je sžitý, jeho pauza nebyla tak dlouhá. Může se zatím doma zapojit do zápasu béčka... v tomto problém nebude,“ uvažoval Látal.

Do stoperské dvojice pravděpodobně postaví Víta Beneše a Florenta Poulola. Takto hráli na konci listopadu proti Karviné, když se Hubník krátce před utkáním zranil, a Olomouc vyhrála 3:0.

Aleš Mandous ze Sigmy Olomouc během tréninku na Maltě

„Beneš a Poulolo to zvládnou, plus tam máme připraveného ještě Jana Štěrbu,“ připomněl Látal jméno obránce, o kterého byl zájem ze Slovenska.

Platí o něm však to stejné co o ostatních: Sigma z kádru hráče uvolňovat v této zimní pauze nebude. „Maximálně by v některých případech přicházela do úvahy výměna, pokud by pro nás byla výhodná, ale netlačíme na to,“ uvedl kouč.