Tým šlape, těší kouče Nečka. Nerozhodí olomoucké fotbalisty pauza?

„Chytal výborně a měl náběh do reprezentace. Mohl jet teď, nebýt nemoci. Hrozně moc mě to mrzí, za tu dřinu a za to, jak dlouho čekal na šanci, by si to zasloužil,“ litoval olomoucký asistent trenéra Jiří Neček.

Osmadvacetiletý Mandous se letos po dlouhém čekání prosadil v pozici ligové jedničky. Za Sigmu odehrál v sezoně pět zápasů, tři s čistým kontem. Leč vir ho minule nepustil do zápasu proti Plzni (2:2).

A bylo po naději na druhý reprezentační start. První si připsal v Lize národů proti Skotsku doma v Olomouci, když byl členem narychlo povolaného záložního týmu. Proti Plzni se tak po delší pauze postavil do branky Sigmy Michal Reichl, jenž si úspěšný zákrok nepřipsal.

Jednou inkasoval z penalty.

„Míšovi možná ujel jeden nákop, jinak byl spolehlivý. Nezklamal. Má smůlu v tom, že Mandy zrovna chytil životní formu,“ podotkl Neček.

Těší ho, že po zranění poprvé v sezoně nastoupil 35letý bek Michal Vepřek. „Míša měl problémy s achilovkama, to je těžké, neodhadnete, jak dlouho hráč vydrží. Ubojoval to, jako celý tým,“ ocenil matadora.

Sigma je po šesti kolech čtvrtá, prohrála jednou. Co s ní udělá přestávka? „Mužstvo teď šlape, jeden bojuje za druhého. Šatna je spolu. Tohle vypadá velice dobře, a když nás teď pauza nerozhodí, dobře potrénujeme a odpočineme, můžeme šlapat dál,“ doufá Neček. „Hrozně mě mrzelo, že jsme některé akce proti Plzni nedohráli do gólu, byly fakt výborné. Chyběla větší drzost. Bod s Viktorií je ale skvělý, ztrácet moc nebude. A doufám, že my zůstaneme na vítězné vlně.“