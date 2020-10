Živelné fotbalisty Olomouce nesrazil v souboji s Plzní vir ani penalta

I plichta podtrhla povedený vstup Hanáků do ligové sezony.

Ze šesti zápasů prohráli jedinkrát. A včera je nezlomila ani penalta, ze které v 62. minutě poslal Viktorii Čermák do vedení 2:1. Útočník Ondrášek si už v první půli zkusil vymodlit ochotným pádem přes stopera Romana Hubníka pokutový kop, podruhé to udělal šikovněji.

„Dostal hezkou přihrávku mezi mnou a Vencou Jemelkou, dobře si to přebral a pak mi přepadl přes nohu. Faul to byl,“ přiznal sympaticky Hubník, jenž poprvé od letního návratu do Olomouce nastoupil proti Plzni, ve které prožil šest krásných let. Teď ji chtěl porazit.

A kdyby sudí Ardeleánu pískl penaltu i na druhé straně, například po ruce Kopice nebo souboji Kayamby s Houskou, mohlo se to podařit. Leč sporné momenty za pomoci videa vyhodnotil jinak.

„Když pískl faul na Ondráška, mohl i na Housku,“ přemítal olomoucký asistent trenéra Jiří Neček na tiskové konferenci, kam dorazil místo Radoslava Látala.

Toho Ardeleánu za protesty vyloučil, nazlobený kouč si stoupl o řadu výš za lavičku a viděl, jak jeho hoši rychle srovnávají stav.

Skvěle hrající buldok Radim Breite táhl brejk, ukázal rukou Šimonu Faltovi, kam si má naběhnout, přihrál mu a Falta štiplavou přízemní ránou z rohu šestnáctky propálil gólmana Hrušku, jenž několikrát předtím Plzeň zachránil.

Vyškrábl tečovaný centr Nešpora nad břevno, poradil si také se střelou Hály zblízka po vtipné patičce Gonzáleze.

Sigma hrála chytře. Na soupeře číhala na vlastní půlce, kde okamžitě dostupovala soupeře s míčem. A hrozila z protiútoků. Navíc udeřila hned z prvního rohu, z prvního zakončení. Muž zápasu Falta posadil balon na kštici nevysokého Hály a ve 12. minutě otevřel skóre.

„Tohle cvičíme, i když Hálič to má na přední tyči spíš prodlužovat na vyšší hráče,“ usmíval se Neček.

Úsměv vydržel sigmákům jen čtyři minuty, pak Kayamba pláchl Vepřekovi a nacentroval přesně na Ondráška, který se trhl Hubníkovi, a neměl problém zblízka překonat gólmana Reichla.

A kdyby v totožné situaci ve druhé půli zvýšil na 3:1, bylo hotovo. Takhle mohl Breite vymyslet s Faltou odpověď. Plzeň po vypadnutí v play off Evropské ligy v Beer Ševě nepůsobila svěže. Nedokázala přepnout na vyšší level.

„Soupeř hrál velmi slušně, energicky, má formu. I tak ho pouštíme do velmi lehkých situací, zachránil nás Aleš Hruška,“ uznal kritizovaný kouč Viktorie Adrian Guľa. „Věřím, že repre pauza nám přijde vhod.“

I rozpumpovaní sigmáci toho měli v závěru tak akorát, Florent Poulolo, který nastoupil poprvé místo Greššáka, byl v křečích. Důkaz, jak moc se Hanáci zase vydali. „Kluci to odmakali skvěle, klobouk dolů,“ pravil kápo Hubník. „Pořád je to Plzeň, bod je dobrý. I když teď to byla slabší Plzeň a těší mě, že jsme toho využili.“

Neček dodal: „Měli jsme strach, že nám ještě někdo kvůli covidu vypadne a to už by bylo nehratelné. Prodělali jsme to předtím i my trenéři, člověk je hodně unavený a dostat se do toho je těžké. Za bod jsme moc rádi. Doufám, že zůstaneme na vítězné vlně a pojedeme dál.“