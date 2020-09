Zmrzlý, záskok za mazáky v olomoucké obraně. Už pomohl i trefou

Jednadvacetiletý univerzál Ondřej Zmrzlý především hraje.

Každý zápas v základní sestavě. A to v Sigmě zvažovali, zdali by odchovanci neprospělo hostování ve druhé lize, kde by se otrkal v dospělém fotbale. Místo toho však zalepil díru na kraji obrany, neboť třicátníci Vepřek s Kerbrem marodí.

„Občas jsem hrál levého obránce v dorostu nebo v béčku, jedno utkání jsem takhle odehrál za reprezentační dvacítku. Úplně nové to pro mě není, ale v lize je to o třídu náročnější než třeba za reprezentaci. Pořád se s tím sžívám,“ povídá.

V obraně si ho dirigují stopeři Jemelka s kápem Hubníkem.

„Kluci mi hodně radí,“ oceňuje. „Musím podávat stabilní výkony, nedělat chyby a doufám, že tento post by nakonec pro mě mohl být dobrý. Hlavně jsem rád, že hraji. Je mi jedno, na jakém postu.“

Na snovém startu Sigmy má důležitý podíl, který o víkendu ještě zvýraznila trefa, jež rozhodla o vítězství 1:0 ve Zlíně. Zmrzlý si naběhl za obranu, kde ho krásným pasem z hloubi pole našel záložník Greššák, a před padajícím brankářem Dostálem napálil balon levačkou k tyči.

„Od Romana Hubníka jsem dostal čouda, že dělám málo náběhů. A hned první ve druhém poločase vyšel,“ děkoval za další užitečnou radu. Své si splnil především dozadu. „Zlín hrál na tři útočníky. Všichni byli vysocí a vcelku rychlí, takže to bylo hodně těžké. Křídelníci Dramé s Janetzkým chodili často za Poznara, museli jsme je stíhat,“ popisoval svůj úkol, který splnil, a odčinil tak špatný odkop z předchozího zápasu v Brně, po kterém Sigma inkasovala. Ani to ji ovšem nestálo body. Hanáci vyhráli už čtvrtý zápas z pěti. „Strašně nám to přidalo na sebevědomí, musíme to udržet co nejdýl,“ vyhlíží Zmrzlý nedělní domácí šlágr se silnou Plzní.

Změní super start olomoucké ambice? „To se uvidí v těžkých zápasech, jako teď s Plzní,“ přemítá. „Můžeme se jen vytáhnout.“ Jen lituje, že kvůli covidu nemůže na Andrův stadion dorazit víc než dva tisíce diváků. „Je to obrovská škoda. Věřím, že bychom našimi výsledky diváky přilákali. Zdraví lidí je přednější než sport.“