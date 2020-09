Olomouc odstartovala jako za Brücknera. Co je za skvělým začátkem sezony?

Po Zlíně, kde Hanáci v sobotu vydřeli výhru 1:0 a připsali si čtvrté vítězství z pěti kol, už i na webových stránkách klubu svítí titulek:

Skvělý start do sezony. Sigma vyrovnala vlastní rekord!

Olomouc hrdě připomíná, že tým vyrovnal nejlepší start do ročníku ještě z federální ligy. V sezoně 1992/93 měl stejný rozjezd i mančaft pod vedením ikonického trenéra Karla Brücknera, navíc při stejném skóre 9:5. Tehdy však modří odehráli tři z pěti zápasů doma, zatímco letos hráli třikrát venku.

Sigma tak, přiznejme si, zcela nečekaně atakuje čelo tabulky.

Prohrála jen se suverénní Spartou, na kterou ztrácí tři body.

„Pro nás je to teď velmi pozitivní. Dovezli jsme šest bodů z venku,“ těší trenéra Radoslava Látala. „Měli jsme těžký los, hlavně začátek, hráli jsme na Spartě, pak s Libercem. A především jsme hráli jen dvakrát doma a třikrát venku. Takže jsme spokojení, ale je to začátek sezony a ten ještě nic nerozhoduje.“

Jistě, i tak se ovšem dá pět utkání považovat za zajímavý vzorek.

Čím to, že loni mdlá Sigma povstala?

Hubník, muž číslo jedna

Jako první důvod se nabízí příchod šestatřicetiletého obránce Romana Hubníka. Kolem uznávaného kápa stojí organizace defenzivy Sigmy, jež třikrát udržela čisté konto.

Hubník po návratu z Plzně vytvořil silnou (proti Skotsku i reprezentační) stoperskou dvojici s Václavem Jemelkou. O ně se může tým opřít. Hubník hraje i běhá jako z partesu, obstará práci za dva chlapy a ve Zlíně nedal čuchnout habánovi Poznarovi. „Byl zkrátka lepší než já,“ připustil útočník.

Olomouc je k nepoznání. Zjednodušila kombinační styl, klidně si pomůže dlouhým nákopem.

Olomoucký stoper Roman Hubník (vlevo) odkopává míč před Petrem Hronkem z Bohemians.

„Sigma byla jiná, hrála jednoduše, dávala míč nahoru, dělali nám záběhy za obranu. Jeden z nich jim vyšel krásně,“ posteskl si zlínský kouč Bohumil Páník.

Hanáci především působí fyzicky nabušeně, jsou tak v soubojích včas a právě okamžité dostupování pedant Látal vyžaduje. Sám nehrál vicemistr Evropy z roku ‚96 a vítěz Poháru UEFA se Schalke jinak.

Někomu se to líbí, jiný by raději víc přihrávek. Ale dokud budou body, budou fanoušci nadšení a sotva by zase volali po Látalově odvolání jako na konci minulé zpackané sezony. Takový už bývá fotbal.

Teď kotel i díky nadějnému začátku vyhlíží lepší zítřky a věří, že se slavným odchovancem Davidem Rozehnalem ve vedení klubu přijdou. I když hra Sigmy působí pragmaticky, nese ovoce a taky góly. Bohemce dala trojku, Brnu čtyřku.

Ve Zlíně to byl na těžkém terénu hlavně boj. A vyhrát ho se cení.

„Byl to hodně soubojový zápas,“ kývl Látal. „S defenzivou můžu být spokojen.“

Nakonec stačila jediná vydařená akce. Defenzivní záložník Lukáš Greššák zvedl na půlce hlavu, spatřil rozpumpovaného levého obránce Ondřeje Zmrzlého a přesným nákopem za obrannou linii ševců vybídl blonďatého mládence k první ligové trefě. Zmrzlý si míč zpracoval, navedl až k padajícímu brankáři Dostálovi a těsně před ním levačkou napálil merunu k tyči.

Mimochodem, i na této trefě má podíl mentor Hubník. „Už v prvním poločase jsem dostal od Romana Hubníka čouda, že mám málo náběhů za obranu. Jejich obránci hráli celkem vysoko. O poločase mi to ještě připomněl a hned první náběh ve druhém poločase vyšel,“ křenil se Zmrzlý. „Ještě že mi to Hubňa poradil.“

Pak zase Sigma znamenitě bránila. A uspěla i bez zraněného středopolaře Davida Housky. „David je mozek naší hry, takže nám chyběl. I to byl jeden z důvodů, proč jsme hráli trošku jinak,“ podotkl Zmrzlý. „Terén byl doopravdy těžký. Na stranách to bylo podmáčené, trhalo se nám to pod nohama. Přizpůsobili jsme se tomu tak, abychom neudělali chybu při uklouznutí. Chtěli jsme hrát vzadu na nulu a zároveň jsme věřili, že nějaký gól dáme.“

Když už domácí přece jen našli škvírku v olomoucké obraně, brankář Mandous byl na místě.

„Gól jsme nedali také proto, že stoperská dvojice Sigmy je na naši ligu nadstandardní, Hubník s Jemelkou to vyčistili všechno, ostatní kolem byl nějaký komparz. Hubník je prostě pro Sigmu muž číslo jedna,“ uznale pravil Páník.

Příště Olomouc přivítá Plzeň, aspiranta na titul. To bude dobrá prověrka sigmácké síly a toho, zda se může na čele usadit trvaleji.

„Teď se teprve ukáže, na co máme,“ souhlasí Zmrzlý. „Pro nás je důležité sbírat body s týmy srovnatelnými s námi. Proti Plzni se budeme chtít na domácím hřišti ukázat. Nemáme co ztratit. Vstup do sezony se nám náramně povedl. Hodně nám to přidalo na sebevědomí. Musíme v tom pokračovat dál.“

Olomouc začala vskutku solidně a nejen Brücknerovi dělá radost.

Škoda, že kvůli covidu se to nijak nepromítne na diváckém zájmu.

„Věřím, že kdyby byla možnost, stadion by byl hodně zaplněný,“ lituje Látal, Brücknerův učeň ze slavných 90. let.