Falta nechává víc promlouvat levačku. A čísla už naskakují

Na to, že ze šesti odehraných kol v lize byl v základní sestavě trenéra Radoslava Látala pouze třikrát, tuze dobrá bilance.

Levačku nechal promluvit i v minulém kolem proti Plzni.

Parťák Breite táhl brejk, rukou mu ukázal, ať zaběhne do tandemu do strany, pak přišla přihrávka a Faltova přízemní bomba z rohu vápna ke vzdálenější tyči. Brankář Hruška se jen ohlédl. A flegmatik Falta pod kotlem rozdováděných fanoušků křičel jako lev.¨

„Brajťák mi to dobře posunul a nalákal na sebe hráče, já si to navedl do středu hřiště, chvíli jsem zůstal sám, pak jsem se soustředil, abychom to dobře trefil, to se podařilo a jsem za to strašně rád,“ popisoval relativně jednoduchý recept ke štěstí.

Jen v Olomouci musí Šimonovi častěji připomínat, jakou že jeho levačka má moc. Zatímco proti Plzni trefil Sigmě bod (2:2), v Brně si připsal vítězný gól. A jaký! Raketa země–vzduch–šibenice nadchla.

Rachejtle ze 25 metrů. Wow!

Sedmadvacetileté rychlé křídlo zase ukazuje, jak může být Hanákům prospěšný. A to přitom ztratilo před sezonou místo v sestavě, Látal upřednostnil Gonzáleze.

Možná i proto, že po šesti letech v áčku odchovanec Falta neprodloužil smlouvu, která končí po ročníku. „Tohle já asi úplně neovlivním, ale budu doufat, že budu furt platným členem týmu. Mám pořád rok platnou smlouvu, takže bych to neviděl zase tak dramaticky.“

Prahne po nové výzvě, i když jak sám říká, možná se Olomouci nakonec znovu upíše. V ideálním případě bude hrát tak, že v zimě změní triko. „Aby mi něco takového vyšlo, všichni se koukají na čísla. Kolikrát chybí fakt troška, ale ta čísla ideální nebyla. Tohle bych potřeboval zlepšit a pak věřím, že by po mně sáhl i někdo zajímavý.“

Zdá se, že na tom dělá. Proti Plzni byl u všeho, táhl útoky ladně jako gazela a přidal i asistenci, když z rohu posadil míč na čelo diblíka Hály. „Standardky trénujeme, chceme z nich udeřit. Je to nejjednodušší cesta ke gólu,“ lebedil si Falta po plichtě s aspirantem na titul. „Musíme bod brát, ač jsme chtěli víc.“

Slušňák Šimon, jemuž Látal loni vyčítal liknavou defenzivu, zase ožil. Ambice neztrácí. Ostatně nechybělo moc a mohl teď v Lize národů proti Skotsku potřetí reprezentovat, leč ze seznamu náhradníků dostal přednost slávista Malínský.

„Furt věřím v to, že jsem ještě relativně mladý. Kolikrát stačí maličkosti a nastartuje se to v podstatě samo. Mám ještě chuť a touhu něco dokázat. Myslím si, že ještě nějaký úspěch přijde,“ pravil Falta před sezonu, kterou čtvrtá Sigma rozjela vskutku nadějně. I díky štiplavé levačce Šimona F.