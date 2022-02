Chytil je po návratu olomoucký hrot číslo jedna: Pardubice mi hodně pomohly

Ve čtvrtfinále českého poháru proti Slovácku si už počínal mnohem lépe. I několika dravými průniky proti přesile ukázal, že si z jarní pardubické štace kromě pěti gólů a jedné asistence vzal i sebevědomí, po kterém volal olomoucký trenéra Václav Jílek. Jenže se netrefil a musel pak strávit bolavou porážku v penaltovém rozstřelu.

Až naposledy proti Mladé Boleslavi přidal ke zdařilému výkonu i důležitý zásah. Odskočil si ve vápně od vytáhlého strážce Šimka a z prvního doteku uklidil míč k tyči. Srovnal a Sigma pak dovršila obrat, po kterém se vzdálila záchranářské skupině. Blíž má zase k té mistrovské.

„Chtěli jsme zvládnout start soutěže a postoupit v poháru. V Jablonci se nám to nepovedlo i kvůli hřišti. Nebyl to náš optimální výkon. V poháru jsme vypadli po penaltách, smolně. Po Boleslavi jsme šťastní, spadlo to z nás,“ ulevil si Chytil. „Kdo dal gól, je úplně jedno. Důležité je vítězství, teď jedeme na Baník a musíme to zopakovat,“ velí před dnešním (15.00) třaskavým derby.

Ve dvaadvaceti už není odloženým talentem, nýbrž olomouckým útočníkem číslo jedna. Po letním příchodu nejdražší sigmácké posily Antonína Růska musel vzít za vděk ligou v Pardubicích, po zimním návratu má však pozici mnohem lepší. Pětigólového Růska zatáhl Jílek pod něj. Se šesti zářezy v ročníku se Chytil dotáhl na nejlepšího střelce Sigmy; zraněného křídelníka Martina Hálu.

I Růsek mohl mít půl tucet tref, jenže proti Boleslavi v závěru z penalty po faulu na Chytila trefil jen tyčku, což nakonec Hanáky příliš nemrzelo. „Já byl faulovaný, tak si to vzal Tonda,“ naznačil Chytil, že příště už je řada na něm, když předtím zahodil desítku i González. Překvapilo ho, že penaltový faul Dancáka sudí Machálek původně otočil a pískal nedovolený zákrok Chytilovi. „Šel jsem tam špičkou, ne šlapákem, pak mě trefil. Byl jsem tam dřív, vypíchl jsem balon Naštěstí bylo video.“

Chytil mohl dát víc gólů. V dobré pozici hlavičkou špatně zasáhl míč a v sólovém nájezdu ho zastavil ofsajd, ale až poté, co mizerně zakončil. „Řešení bylo strašný. Přesně takhle jsem to řešil za Pardubice v Boleslavi, znovu jsem šel na Šedu. Tam ale ofsajd nebyl,“ orosí se. „I tak jsme ale odehráli konec zkušeně, asi nejlíp za poslední dobu.“

A Chytil věří, že důvěru Olomouci ještě mnohokrát splatí: „Hostování mně hodně pomohlo, byl jsem tam rád. Snad pomůže i Sigmě.“