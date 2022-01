Odchod Chytila je velkou ztrátou, netají pardubický kouč Krejčí

„Jsme moc rádi, že nám počasí takhle vyšlo. Trénovat hned od začátku na přírodní trávě a pošetřit nohy, to je fakt dobré,“ pochvaloval si trenér FK Pardubice Jiří Krejčí v rozhovoru pro MF DNES.

A co když zase přijdou mrazy, jak bude potom složitý návrat na umělku?

Přechod z přírodní trávy na umělou je vždycky lepší než obráceně, protože potom ta tráva je měkčí a nohy nejsou zvyklé. Věříme, že dvě třetiny přípravy zvládneme odtrénovat na přírodním hřišti, jelikož nás čeká i soustředění ve Španělsku. Ale když bude zima, tak se nedá nic dělat.

Oproti loňské sezoně máte za sebou výrazně delší volno. V závěru podzimu už vám trochu docházely psychické síly, zvládl jste přes svátky načerpat nové?

Snažil jsem se. Asi bych potřeboval ještě trochu delší čas, ale i těch čtrnáct dní bylo opravdu super.

Španělsko vyměníte za tradiční vojenskou zotavovnu Bedřichov. Pro Pardubice půjde o první zahraniční soustředění, vnímáte jej jako další krok k etablování klubu v nejvyšší soutěži?

Hrajeme první ligu, takže to k tomu patří. Přechod z tepla do studenějšího podnebí může sice být trochu náchylný k nemocem, ale trénovat v zahraničí je obrovská výhoda. Můžete využít kvalitní terény v dobrých klimatických podmínkách, kde se nic nestane, když kluci jen tak přešlapují během toho, co jim něco vysvětlujete.

Na startu přípravy se vám hlásili prozatím čtyři noví hráči, můžete je nějak okomentovat?

Na půlroční hostování k nám přišel záložník Jakub Rezek, který byl na podzim v Hradci, ale patří Slovácku, a pak obránce Robin Hranáč z Plzně. Na 90 % procent si necháme i Američana Nanu Akosaha do útoku (naposledy Motorlet Praha), jenž s námi trénuje už někdy od prosince, a na zkoušku máme stopera Marka Opluštila z Vyšehradu.

Hned při prvním modelovém zápase byl Opluštil ze zadní řady hodně slyšet, to se musí trenérům líbit.

Měli jsme informace, že jde o komunikativního hráče. Je to dobře, když má hráčův projev hlavu a patu, tak je to pro mužstvo vždycky výhoda.

Odešli vám naopak čtyři hráči, asi nejcitelnější jsou ztráty Michala Berana a Mojmíra Chytila (kádr opustili také Jiří Sláma a Ladislav Dufek). Jak těžké bude tyto dva kluky nahradit?

Zmíním se především o Mojmírovi, protože ten tady dal pět gólů a měl nevím kolik asistencí. Kdyby je nedal, tak asi tolik bodů nemáme, takže je to pro nás ztráta.

Vedení ještě řeší příchod dalších hráčů, máte vy osobně představu, který post kromě toho Chytilova je potřeba dále posílit?

Náhrada za Mojmíra je priorita a chceme také někoho do zálohy.

Už v sobotu vás v Ostravě čeká Tipsport liga s Baníkem, jaký je nejbližší program?

Ve čtvrtek jedeme na testy na FTVS do Prahy, takže první týden bude takový zajíždějící. Ve druhém přitlačíme na kondici a pak odjíždíme do toho Španělska, kde očekávám dobré klimatické podmínky. Hodně se tam budeme věnovat hře s míčem a taktice, po návratu máme před sebou další dva týdny tady v Česku. Není to moc velký prostor na nabírání kondice, ale na druhou stranu ta pauza byla jen čtrnáct dní a kluci o nic nepřišli. Plynule navážeme na to, co jsme získali během podzimu, kde se ukázalo, že kondičně na tom nejsme špatně. Spíš musíme zapracovat na naší herní stránce.

Ohlédněme se ještě za uplynulou částí sezony, jaká pro Pardubice byla?

Složitá. Těžko jsme se vyrovnávali s odchody, které nás postihly, ať už to byl Michal Hlavatý nebo Michal Surzyn a další, samozřejmě taky chyběl Ewerton. Navíc se zranil gólman Marek Boháč a noví kluci potřebovali trochu víc času, aby si zvykli na náš fotbal.

Na druhou stranu máte dvanáctibodový náskok na posledního, to rázem není žádná tragédie.

Žádná tragédie, ale taky to není na žádné juchání. Musíme přidat, i když v závěru podzimu už si to trochu sedalo a přivezli jsme devět bodů z posledních tří venkovních utkání. Ani některé jiné zápasy, třeba s Baníkem (0:3), nebyly špatné, ale nevycházely bodově.

Mojmír Chytil z Pardubic slaví gól v utkání proti Bohemians Praha

Jednou z největších bolístek byly inkasované góly.

Dali jsme více gólů než na podzim minulého roku (loni 15, letos 24), ale dvakrát víc jsme jich dostali (loni 15, letos 41, hrálo se o pět utkání více), takže to samozřejmě bylo špatně.

Když se letos zachráníte a všechno půjde podle plánu, znamená to, že si zahrajete první ligu na vlastním stadionu (ten má být otevřen v lednu 2023). Pod jak velký tlak to tým dostává?

Snažíme se k týmu mluvit pozitivně, protože máme ten mančaft hodně mladý, a já stále říkám, že nezkušený. Myslím si, že nějaké řvaní by na ty hráče nepůsobilo dobře, jestli jsme na podzim měli v kabině jednu bouřku, tak i to bylo hodně. Žádný tlak nevytváříme, každý, kdo je za kabinu zodpovědný, tak si to podle mě musí uvědomit a není třeba to zdůrazňovat.