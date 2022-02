Leží na nás kletba, ulevil si olomoucký kouč Jílek po prohře s Ostravou

V sobotu svěřenci kouče Václava Jílka prohráli na Baníku 0:1. Naopak Teplice, Bohemians i zlínský Fastav vyhrály a právě Ševci se na Olomoučany bodově dotáhli. „Je to náročné na psychiku, protože i v Jablonci i v Ostravě to byla podobná utkání, kde jsme mohli vyhrát,“ smutnil Jílek. „Připadá mi, že už na nás leží nějaká kletba. Že utkání rozhodují hodně šťastné góly a my kvůli neefektivitě nezískáváme body, které bychom měli mít,“ doplnil kouč hostů.

Sigma už poosmé v řadě nedokázala na Baník najít recept. Od dvacáté minuty přitom mohla, a nejspíše i měla, jít do početní výhody. Ostravský Boula tvrdým šlapákem zkontroloval Daňkovi kotník a k jeho velké úlevě mu sudí Batík ukázal pouze žlutý kartonek. „Měl jsem možnost zákrok vidět z opakovaného záběru a myslím, že to hodně zavánělo červenou kartou. Jsem zvědavý, jak to komise rozhodčích vyhodnotí. Všichni chceme chránit zdraví hráčů a tenhle faul rozhodně nebyl fér,“ spílal Jílek.

„Já zákrok neviděl, ale kouč v kabině říkal jasná červená. Nás ale bolí prohra. Je to velké zklamání,“ připustil kapitán Sigmy Vít Beneš, který se po hodině hry dostal do nadějné pozice. Po standardní situaci vracel míč do ohně Juraj Chvátal. Beneš se na zadní tyči vyšplhal ze všech nejvýš, jeho gólovou hlavičku ale pohotovým zákrokem, i s přispěním brankové konstrukce, zneškodnil Laštůvka. „Finále hlavičky jsem neviděl. Byl jsem v souboji a přes clonu Almásiho jsem neměl dobrý výhled. Chyběl však kousek,“ vybavoval si Beneš.

Největší šance celého utkání ale teprve měla přijít hned vzápětí. Daněk šajtlí vytvořil stoprocentní pozici pro Breiteho, jehož technický a nepříliš razantní pokus lapil Laštůvka.

„Jednoznačně gólová šance. Bohužel ji Radim neproměnil,“ povzdechl si Jílek. „A jak už to tak bývá, soupeř trestal.“ A trestal mimořádným způsobem. Deset minut před koncem vracel po rohovém kopu Jiří Klíma míč naslepo na penaltový puntík. Zády k bráně si na letící balon počíhal stoper Jakub Pokorný a ukázkovými nůžkami zapsal svůj druhý gól v sezoně a především tři body pro Baník.

„Vnímal jsem, že kolem mě nikdo není, že jsem takřka sám. Podobnou myšlenku jsem už jednou měl, v Opavě, ale tam jsem trefil hlavu protihráče a dostal červenou. Dneska když jsem se dotkl míče, jsem věděl, že jsem ho dobře trefil. Takto se už asi nikdy netrefím,“ liboval si Pokorný.

„Určitě to bude patřit do hitparád,“ uznal Jílek a dodal, že by si jeho mužstvo minimálně bod zasloužilo. „V druhém poločase to byla v podstatě jediná vážnější šance Baníku. Pro nás je to krutý výsledek,“ dodal trenér Hanáků.

Ostravský Ladislav Almási bojuje s olomouckým Vítem Benešem v ligovém utkání.

Sigma byla v druhé půli opticky lepším týmem, aktivnějším na míči i důraznějším. Několikrát zahrozil Mojmír Chytil a nebezpečné nabídky sypal z pravé lajny Juraj Chvátal. Gólmana Laštůvku, chytajícího v lize poprvé od října, však nepřekonal žádný z Olomoučanů. „I když je to zkušený brankář, věděli jsme, že mu bude trošku chybět herní praxe, takže jsme se jeho rozehrávku snažili napadat. Úvod nám dal za pravdu, že by mohl mít drobné potíže, ale Baník pak hru zjednodušil, navíc to stojí hodně fyzických sil,“ prozradil Jílek.

„Určitě rozhodla efektivita. Zase. My své příležitosti neproměnili, byť jsme mohli skórovat daleko dříve než oni. Chceme dávat góly, ale nejde to,“ pokrčil rameny Beneš.

Příští týden čekají sigmáky Teplice. Severočeši jsou v jarní části pod exprostějovským koučem Jiřím Jarošíkem jako polití živou vodou. Po restartu ligy ještě neztratili ani bod.

„Bohužel, nevolíme optimální řešení, neodhadneme správnou rychlost přihrávky, to je klíč. Ve finální fázi prostě nemáme kvalitu,“ přiznal Jílek. „Jde to v ruku v ruce s růstem hráčů. Nefunguje to tak, že se v tréninku týden zaměříme na zakončení a bude to mít efekt. Já jsem rád, že se do dobrých situací dostáváme, ale řešení stále pokulhává.“

Sigma z posledních pěti zápasů vydolovala jen čtyři body. Zatímco spodku tabulky se daří sbírat cenné výhry, konkurenti v boji o elitní šestici ztrácejí. V uplynulém kole ztratil Liberec, České Budějovice, Hradec Králové, Mladá Boleslav i Slovácko. „Mohli jsme být v daleko větším klidu,“ odkázal Jílek na tabulku. „Smolné utkání, na druhou stranu Baník dal branku a my ne. Takže nemůžeme nic namítat.“