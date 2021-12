Chytil po loučení s Pardubicemi: Nechám si zarámovat dres

„Je to tak, vracím se zpátky. Bylo to tady super, strávil jsem v Pardubicích zhruba čtyři měsíce a moc jsem si je s klukama užil. Jsem moc rád, že mě klub vzal a mohl jsem tu odehrát skoro každý zápas,“ říkal Chytil na tiskové konferenci po svém minimálně pro tuto chvíli posledním utkání v pardubickém dresu. Rozloučil se stylově. Gólem a asistencí pomohl v Ďolíčku k výhře 2:1 nad domácí Bohemkou.

„Byl to bojovný zápas. Vlastními chybami jsme se chvílemi dostávali trochu pod tlak, ale nakonec jsme se uklidnili a uhráli to,“ těšilo Chytila.

Těžil především ze spolupráce s Pavlem Černým, jenž mu ve dvaadvacáté minutě připravil první gól zápasu. Role si pak oba vyměnili zhruba o půl hodiny později, když skóroval Černý.

„Vždycky, když jsme spolu hráli, tak jsme si dokázali vyhovět. Pavel je zkušený fotbalista, vidí uličky a přesně ví, kam má sklepávat balony,“ chválil parťáka Chytil.

Jeho celková bilance v Pardubicích čítá pět gólů v šestnácti zápasech. „Snažím se vždycky najít prostor pro zakončení a být co nejnebezpečnější,“ popisoval Chytil, jenž by si formu rád přenesl do svého mateřského klubu.

„Určitě je pro mě výzva prosadit se i v Olomouci, ale znovu bych se rád vrátil k tomu, že na Pardubice určitě nezanevřu. Fotbal se tu dělá dobře, v týmu je pár zkušených borců, kteří drží kabinu, a zbytek nás mladých bojuje o své místo v první lize. Budu Pardubicím dál fandit, aby se zachránily a na novém stadionu se mohla hrát liga. Nejlépe už napořád,“ přeje si Chytil.

Na památku si schová pardubický dres: „Určitě si ho zarámuju a dám si ho do pokojíčku nebo ho někam zařadím, až si budu vybavovat svůj byt. Pověsím ho třeba nad televizi.“ Pardubice podzim zakončily na 13. místě se ziskem 17 bodů, příští ligový zápas hrají až 5. února doma se Slováckem.