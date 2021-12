Podzimní zklamání. Byli jsme psychicky svázaní, uznává pardubický kapitán

„Vůbec se nám nedařilo tak jako loni. Měli jsme určité problémy a dlouhé série bez výhry, což nás psychicky dost svazovalo,“ přiznává.

Pardubice na podzim vyhrály celkem čtyřikrát, nejdelší čekání na ligové vítězství bylo na den přesně tříměsíční mezi pátým a patnáctým kolem. Východočeši vyhráli v srpnu nad Bohemkou 3:0 a pak uspěli až v listopadu v Teplicích 2:1.

„Během toho jsme odehráli zápasy, které se měly dotáhnout do vítězného konce, ale nepovedlo se to. Kdyby jo, dýchá se nám daleko lépe,“ uvědomuje si Jeřábek.

Trochu čerstvého vzduchu do plic ale ve finále přece jen přinesly tři venkovní výhry v řadě. K té již zmíněné v Teplicích se přidal ještě úspěch na pažitu Boleslavi (3:2) a opět proti Bohemians (2:1).

„Jsme díky tomu pořád ve hře a odskočili jsme spodku tabulky. Je super, že jsme to dokázali ubojovat, i když to asi nebyla úplně pohledná utkání,“ cení si Jeřábek.

Rozhodně to ale nebylo to, na co si Pardubáci zvykli v loňské premiérové sezoně mezi elitou. Sedmé místo s dvaapadesátibodovým ziskem zmizelo v dáli.

„Došlo k hráčské obměně a asi si to nesedlo úplně tak, jak by mělo. Říká se, že druhá sezona je pro nováčka nejtěžší, ale na to nevěřím a stojím si za tím. Prostě se sešly věci, které nefungovaly, a není to o tom, jestli hrajeme ligu druhým nebo pátým rokem,“ míní Jeřábek.

Pardubice se budou pochopitelně snažit na nepovedené období zapomenout. Hráči dostali přes Vánoce volno a k prvnímu tréninku se sejdou až v pondělí 3. ledna.

„Chceme se vyhnout skupině o záchranu, takže přes zimu uděláme maximum, aby to na jaře bylo vidět na výsledcích,“ slibuje Jeřábek.

Jeho tým během zimních měsíců čeká Tipsport liga (v ostravské skupině C vyzve postupně Baník, Karvinou a druholigový Prostějov), ale třeba také soustředění ve španělské Esteponě, kde sehraje další dva přátelské zápasy. Po návratu pak ještě generálku proti Dukle Praha, ale už teď je ale jasné, že pardubický dres v ní neoblékne útočník Mojmír Chytil, jenž se vrátil do Olomouce.

„Všichni na něj budeme vzpomínat. Okamžitě zapadl a postupem času patřil k nejlepším hráčům,“ chválí Jeřábek.