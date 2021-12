Nepříjemná porážka. Ale Baník byl lepší, uznal pardubický trenér Novotný

Je to krutý výsledek, prohlásil Jaroslav Novotný, jeden z trenérů pardubických fotbalistů, po sobotní porážce 0:3 v pražském Ďolíčku od ostravského Baníku. Krutý možná, jenže Pardubice si za něj mohou samy. Nezvládly totiž start do utkání a to se jim šeredně vymstilo.