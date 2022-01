Hranáč míří do pardubické obrany. Šejvl pomůže druholigové Chrudimi

Pro ni se zároveň jedná o první zimní potvrzenou posilu, v kádru má prozatím na startu přípravy jen dva hráče na zkoušku. Jsou jimi útočník Filip Firbacher z Hradce Králové a krajní záložník Michal Vrána z Bohemians, opačným směrem potom putoval obránce Dominik Hašek.

Vedle něj se do přípravy s Chrudimí nezapojil ani gólman Petr Mikulec (návrat do Boleslavi) a africký stoper Ahmed Fofana, o nějž projevil zájem poslední tým nejvyšší slovenské soutěže FK Pohronie (roční hostování s opcí), kteří tak doplnili výčet již dříve avizovaných odchodů Jakuba Šípka a Michala Trávníčka (oba se vrátili do Hradce).

Obránce z Plzně

Pokud se vrátíme zpět do Pardubic, ty dotáhly ještě půlroční hostování obránce Robina Hranáče z Plzně.

„Usilovali jsme o něj už delší dobu. Věříme, že nám Robin na jaře pomůže, a děkujeme jeho mateřské Viktorii Plzeň za vstřícné jednání,“ vzkázal na klubovém webu sportovní manažer FK Pardubice Martin Shejbal. Na půlroční hostování do druholigového Ústí nad Labem naopak klub poslal mladého obránce Petra Kurku.

Na oba krajské celky také již brzy čekají první přípravná utkání. Pardubice se představí v sobotu od 13 hodin v Tipsport lize proti domácímu Baníku Ostrava a Chrudim se ten samý den o dvě hodiny dřív v Mnichově Hradišti střetne s ligovým Slovanem Liberec.