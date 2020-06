Zlínský kouč Páník: Až nebude žádná šance sestoupit, tak budeme spokojení

„Takhle neuvažujeme. Díváme se na sebe, abychom utkání vyhráli a dotáhli sezonu do pozitivního konce. Až nebude žádná šance sestoupit, tak budeme spokojení a nebudeme se o tom bavit,“ zůstává trenér Bohumil Páník myšlenkami u nejbližšího střetnutí.

Zlín - Příbram Úterý 17.30 online

Jeho mužstvo může ještě teoreticky spadnout přímo z posledního místa, úterní vítězství by ale tuhle hrozbu definitivně zažehnalo.



Díky sobotní výhře 3:1 nad Opavou a porážce Karviné odskočili fotbalisté Zlína od barážové příčky na rozdíl čtyř bodů. Kromě výsledku je mohl těšit také sebevědomý výkon.

„Mužstvo bylo dobře připravené, dynamické,“ lebedil si Páník, jehož tým soupeře na podmáčeném trávníku jasně přeběhal. „Byly tam pěkné věci, na kterých pracujeme. Ostré centry z bočních prostorů, které jsou na takovém terénu dvojnásob nebezpečné.“

Sobotní zápas hraný ve vysokém tempu a za vytrvalého deště odčerpal všem aktérům množství fyzických sil. Nejen proto očekává Páník jiný zápas.

„Příbram má odlišnou organizaci hry a typologii hráčů. Naposledy porazili doma Olomouc a posunuli se výše. Musíme si na ně dát bedlivě pozor,“ varuje před podceněním protivníka, který na zlínské Letné skóroval naposledy před šestnácti lety.

Ve zkráceném předzápasovém režimu hráči především regenerovali. „Hrát jen po dvoudenní pauze je obrovsky náročné, ale máme výhodu, že nemusíme nikam cestovat. Máme možnosti, jak udržet hráče v dobrém stavu,“ podotkl Páník.

Bezprostředně po sobotním utkání si pochvaloval, že ho všichni přečkali bez zdravotních komplikací. Neděle na tom nic nezměnila, na včerejším tréninku měl k dispozici 23 hráčů do pole.

„V této fázi sezony to je výjimečné,“ prohodil Páník, který postrádá jen Ikauniekse. I lotyšský forvard by se mohl dát na závěrečná dvě kola nadstavby do pořádku. „Budu jen rád. Dokáže se prosadit ve vápně a nikdy nevíte, kdy bude potřeba,“ pravil Páník.

Jestli vsadí na stejnou zahajovací jedenáctku jako v sobotu, se ukáže až v den utkání. Vrátit by se do ní mohl kapitán Jiráček. Poté, co vynechal poslední dva duely základní části, ho Páník poslal na hřišti až po změně stran.

„S Petrem jsem mluvil, plně to chápal. Čekali jsme na vhodný okamžik, abychom ho dostali do tempa. Povedlo se, zase nám pomohl na levém beku. Může hrát na více pozicích, o to více je pro nás potřebný,“ zmínil Páník.

Hodit se bude i podpora fanoušků. Klub včera nabídl do volného prodeje zbývající nevyměněné vstupenky z omezené kapacity hlediště.