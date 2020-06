Bleskový gól a asistence. Zlínského Džafiče zápas s Opavou bavil

„Zápas mě bavil. Když dáme gól ve druhé minutě, je to jednodušší,“ pochvaloval si bosenský záložník, který ještě ve druhé půlce asistoval u Poznarovy pojišťovací trefy.

Zakončení vám vyšlo podle představ?

Věřil jsem, že bek půjde do bloku a že ho prostřelím mezi nohy. Tak nějak to vyšlo. V první půlce jsme mohli vést aspoň 3:0. Jenže do poločasu jsme si nechali dát hloupý gól. Naštěstí nás uklidnila třetí branka.

Také jste mohli ale hned ve čtvrté minutě inkasovat, ale dvakrát vás na čáře zachránil Dostál.

Tento rok máme oporu v obou gólmanech. Víme, že nás podrží v kritických situacích. I jeho zásluhou jsme zvítězili.

Jak psychicky zvládáte boj o udržení?

Víme, o co hrajeme. Nechceme se dostat pod ještě větší tlak, takže nervozitu trochu vnímáme. Uklidnil nás první gól. V zápase byly věci, které tam měly být.

Trávník byl hodně podmáčený. Jak se vám na něm hrálo?

Na předzápasovém tréninku vypadalo hřiště výborně, ale v noci hodně pršelo a v zápase to bylo hodně těžké. Ale lépe jsme se hýbali a měli většinu odražených balonů. Až na dvě tři situace jsme měli zápas ve svých rukách.

Už v úterý vás čeká doma Příbram. Stihnete si oddechnout?

Po koroně tak hrajeme pořád. Snažíme se co nejlépe zregenerovat na další zápas, abychom byli čerství. Doufám, že to zvládneme. Oni také hráli v sobotu a na rozdíl od nás budou cestovat. Přestože jsme teď vyhráli docela v klidu, nesmíme nic podcenit a myslet si, že to půjde samo.