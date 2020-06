Pár branek mi ještě chybí, říká Poznar. Nejlepší střelec Zlína od sebe čeká víc

„Jak říká majitel klubu pan Červenka: Každou sezonu bychom měli chtít překonat sami sebe. Minulou jsem dal osm branek i s nadstavbou, takže by to chtělo více,“ vnímá Poznar.



Svoje skóre může navýšit ve skupině o záchranu, ve které se bude důležitost gólů násobit. Jeho příspěvek bude tým potřebovat. Když se trefil v základní části, Zlín vždy bodoval. „Hrajeme mezi sebou, jsme bodově kousek od sebe. Bude to boj,“ předpokládá Poznar.

Zlín si nese do nadstavby titěrný jednobodový náskok před barážovou 14. příčkou a před přímým sestupem ho chrání šestibodový polštář. Nervozitu před sobotním startem rozhodující fáze ale Poznar zatím necítí.

6 gólů dělá z Tomáše Poznara nejlepšího střelce Zlína.

„Hlavně se zvyšuje koncentrace – na trénink, na tělo. Nechci nic podcenit, aby se to nevymstilo,“ upozorňuje zlínský odchovanec, který v letošní sezoně dvakrát vypadl ze hry kvůli zranění.



I proto je rád, že po třech anglických týdnech v řadě začne nadstavba až v sobotu.

„Po Slavii jsem byl neskutečně rozbitý, a to jsem měl ještě v některých utkáních úlevy. V koncích zápasů jsem byl totálně vyždímaný. Tento týden můžeme najet na klasický zápasový režim, načerpat sílu, připravit se. Pak to zase začne, následující týdny budou hodně náročné,“ připomíná Poznar, že liga znovu nabere zběsilé tempo. Za osmnáct dnů stihnou týmy ve spodní skupině pět duelů.

Úvodní dva zápasy vměstnané do 74 hodin Zlín přitom odehraje na svém stadionu.



„Doma chceme být stoprocentní,“ uvedl Poznar před duely proti předposlední Opavě a poslední Příbrami. Na Letné přivítají fotbalisté Fastavu ještě Karvinou. Zatímco po restartu soutěže museli ze šesti kol jet čtyřikrát napříč republikou do Čech, v nadstavbě vyrazí ven jen dvakrát.

„Máme jenom jednu dlouhou cestu do Teplic, do Olomouce je to kousek. V tomhle nabitém programu je to obrovská výhoda,“ poznamenal Poznar.

Domácí prostředí skýtá oproti základní části ještě jeden nezanedbatelný bonus. Díky rozvolnění protiepidemických opatření se může zápasů zúčastnit až 2 500 tisíce lidí. V posledním domácím zápase proti Příbrami byl jejich počet omezený na pouhé tři stovky.



„Všichni jsou rádi. Konečně se vrátí fotbalová kulisa a atmosféra. Člověk když kopl na prázdném stadionu do míče, tak třikrát slyšel ozvěnu,“ prohodil Poznar.

Hlavní ale budou branky a těch se Zlínu pořád nedostává. „V některých věcech jsme se zlepšili, ale pořád si ještě nevypracujeme tolik šancí,“ ví Poznar. Pak budou i jemu přibývat góly.