Opavský útočník Železník si přeje k třicítce tři body ze Zlína

„Klukům v Opavě jsem říkal, že kdybych to věděl, tak by se to dalo nějak zařídit,“ prohodil s nadsázkou Železník k poslednímu vzájemnému duelu, který Zlín vyhrál doma 2:0.

Že se v zimní pauze přesune do Slezska, Železník tehdy vůbec netušil. S tím, že to bude jeho poslední zápas ve zlínském drese, však podvědomě počítal. Jeho pozice v týmu slábla, na podzim nastoupil v zahajovací sestavě pouze třikrát.

„Vůbec jsem to neřešil. Říkal jsem si, že počkám, až skončí sezona, a uvidím, co bude. Ale jenom bych se ve Zlíně trápil. Už to pro mě nemělo cenu. Proto jsem se rozhodl odejít. Takový je fotbal,“ poznamenal Železník.

Se Slavií i Mladou Boleslaví ve Zlíně vyhrál a oba vzájemné duely ze sezony 2016/17 si dobře vybavuje.

„Se Slavií jsem hrál v závěrečném podzimním kole po zranění. Trenér Šilhavý mě vzal na lavičku a paradoxně díky tomu, že jsem nastoupil ve Zlíně na pár minut, jsem získal se Slavií titul,“ pousmál se Železník, který pak na jaře pomohl k vítězství na Letné i Boleslavi.

„Švengy (brankář Švengr) mi tehdy vytáhl gólovou střelu z brankové čáry na zadní tyči. Prohrávali jsme po brance Pepy Hnaníčka a zápas jsme dokázali otočit. Doufám, že to vyjde i v sobotu do třetice všeho dobrého.“

Zlín - Opava Sobota 15.30 online

Právě se stoperem Hnaníčkem zamířili do Opavy ze Zlína společně. Oba tak budou mít dnes zvýšenou motivaci a nové trenérské dvojici Slezanů Kováč–Skácel můžou být svými radami užiteční.

„V dnešní době má každý spoustu informací a videí, takže trenéři vědí nejlépe, co bude na Zlín platit. Ale pokud budou chtít, poradíme,“ uvedl Železník.

Ještě před týdnem by byl podle něho favoritem Zlín, teď však vidí šance obou mužstev rovnocenně. „Po výměně trenéra a změně rozestavení jsme odehráli velmi slušné utkání proti Budějovicím. Pokud na výkon navážeme, tak nepůjdeme do zápasu jako outsider,“ varuje soupeře Železník při zmínce vítězství nad Dynamem.

Náskok třináctého Zlína před předposlední Opavou se před startem nadstavby smrskl na rozdíl čtyř bodů. Výsledek sobotní střetnutí tak hodně napoví o ambicích obou týmů ve skupině o udržení.

„Kdybychom uspěli, bylo by to ještě hodně zajímavé,“ naznačil Železník, který jen dva dny před vzájemným zápasem oslavil třicáté narozeniny. Gratulaci mu poslal také jeho bývalý útočný parťák a aktuálně nejlepší střelec Zlína Tomáš Poznar. „Řekl jsem mu, že jako dárek bych si přál tři body. Ale jinak jsme se nehecovali, už nejsme nejmladší.“ V sázce je hodně – prvoligová záchrana.