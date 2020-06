Teď už musíme být chytřejší a šikovnější, velí opavský veterán Zavadil

Opavští zakončili základní část první ligy výhrou nad Českými Budějovicemi 2:0, čímž se opět dostali z posledního místa před Příbram. Nyní mají před sebou v nadstavbě pět zápasů o záchranu. Ten první v sobotu od 14.30 ve Zlíně.

„Věřím, že nám minulá výhra pomůže, protože ten tlak na nás, když jsme předtím šest zápasů nevyhráli, byl velký,“ prohlásil dvaačtyřicetiletý Pavel Zavadil.

Výkon Opavy pod novými trenéry byl mnohem bojovnější. Čím to bylo?

Vždy, když se změní trenéři, tak tým má jiný drajv. Noví trenéři mají svou představu o hře, vnesou do ní něco nového. My jsme se hodně věnovali organizaci hry a systému, jakým chceme hrát. Změnili jsme rozestavení na tři obránce, pět halfbeků a dva útočníky. Všichni věděli, v jakých prostorech se mají pohybovat a co dělat. To je pro nás hodně pozitivní zpráva.

Takže hlavní je změna rozestavení?

Není to dogma, že tak budeme hrát i příště. Ale minule to zabralo stoprocentně.

Oproti předchozím zápasům jste hráli také odvážněji. I to je cesta?

Je. Od začátku utkání chceme hrát, rozehrávat zezadu, mít postupný útok. Před třemi roky začala nová éra Opavy v nejvyšší soutěži. Za tehdejšího trenéra Romana Skuhravého bylo mužstvo fantasticky připravené. Liga se v předešlých letech zachránila, ale hráči teď potřebovali nakopnout.

Nynější trenéři to dokážou?

Přeji si to. Chci, aby celý mančaft stoupal nahoru a zlepšoval se. Furt vidím v tomto klubu velký potenciál. Je tady spousta mladých šikovných hráčů, kteří na sobě musejí pracovat. Musejí to mít srovnané v hlavě, což je první předpoklad, abychom se někam posunuli. Všichni však táhneme za jeden provaz – fandové, vedení, hráči v kabině, celá Opava. Pokud budeme systematicky pracovat a zapojovat do mužstva mladíky, kteří tu mají obrovskou šanci skočit do ligy, do velkého fotbalu, tak to bude ta správná cesta.

Co jste vůbec už čtvrté výměně trenérů během sezony říkal?

Věřím, že to bude fungovat. Stoprocentně. S Kovym se známe dvacet let. Jsem naprosto přesvědčený, že je to správná volba, správná cesta. A jsem rád, že stejný názor má i vedení klubu, že jsme se shodli. Určitě jsme nešlápli vedle. Hráči hned poznali, že přístup trenérů je takový, jaký má být. Jsou nesmírně komunikativní. Těší mě, že fotbal vidí podobně jako já. Klukům to dodalo novou krev, což bylo vidět s Českými Budějovicemi. Věděli, co mají hrát, kde se pohybovat.

Jenže v tom utkání jste příliš nevyužili velkého množství standardních situací. V čem byl problém?

Je pravda, že jsme měli spoustu rohů, standardek z boku, dvě jsme i rozehráli nakrátko a mohli je zakončit lépe. Měli jsme však málo času se standardkám více věnovat. Spíše jsme se zaměřili na jejich bránění. Pokud jde o ty naše, tak Budějky mají šikovné stopery, dobré hlavičkáře a fantastického gólmana Drobného, který spoustu balonů posbírá. Před nadstavbou jsme přece jen měli více prostoru na tom pracovat, tak snad něco vymyslíme.

Jak vy osobně nynější náročný program zvládáte fyzicky?

Hlavně jsem se teď snažil novým trenérům co nejvíce usnadnit seznámení s týmem, aby ho poznali co nejdříve, aby věděli, do čeho jdou, čeho se mají vyvarovat. Pořád jsem připravený jít do hry, i když nějaké zdravotní omezení mám, ale to se dá zvládnout. Jsem zvyklý hrát i s tím, že mě něco bolí, to je pro mě normální.

Na třináctý Zlín ztrácíte čtyři body. Máte ještě šanci vyhnout se baráží?

Těžko odhadovat. Před námi je pět zápasů, a to s rovnocennými soupeři. Rozhodovat budou detaily. Musíme být chytřejší a šikovnější než ostatní. Ty mančafty jsou na tom fyzicky stejně jako my. Bude záležet i na psychice, jak to kdo unese, kdo se lépe takticky připraví, co vymyslí na soupeře. Bylo dobře, že jsme teď měli týden pauzu a mohli se věnovat práci a systému hry.