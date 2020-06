Vlastně jsme soupeři tři góly darovali, mrzí Kováče. Opava je poslední

„Hned při první šanci domácích jsme balon blbě odkopli, byli jsme na levé straně hodně otevření a byl z toho gól,“ povzdechl si opavský trenér Radoslav Kováč.



Po půlhodině Zlín přidal druhou branku...

„Znovu to bylo po naší chybě. První dva góly jsme soupeři darovali a vlastně i ten třetí ze standardky, protože vždycky se dá udělat něco víc, aby soupeř neuspěl,“ uvedl kouč. „Pokud chceme udržet ligu, musíme se takových zbytečných gólů vyvarovat.“

Opavský záložník Jan Řezníček souhlasil, že svými chybami domácím utkání ulehčili. „Bohužel,“ řekl Řezníček, který těsně před přestávkou snížil. „To jsme dobře otočili hru křižným míčem. Už jsem viděl, že Helešic bude centrovat, tak jsem běžel do vápna, balon prošel a před gólmanem jsem ho jen píchnul.“

Atmosféra v opavské šatně byla o pauze bojovná. „Říkali jsme si, že musíme zlepšit hru, pohyb, organizaci, protože v první půli jsme byli takoví roztažení a všude pozdě. Věřili jsme, že když splníme, co jsme si řekli, tak můžeme Zlín dostat pod nějaký tlak a stav otočit. Jenže srazila nás standardka, z níž domácí dali třetí gól,“ řekl Řezníček.

„Díky tomu, že jsme snížili, jsme byli stále ve hře. Po pauze jsme se zlepšili, ale bohužel přišel další direkt ze standardky a pak už bylo těžké vývoj zápasu otočit,“ potvrdil trenér Radoslav Kováč, který nepostavil zkušeného středopolaře Pavla Zavadila.

Proč? „Věděli jsme, že ve Zlíně to bude boj, a tak jsme se rozhodli ho šetřit. Navíc nebyl stoprocentně zdravý.“

Může tým prohra a pád na poslední příčku poznamenat?

„Někdo je mentálně silnější, někdo ne, ale potřebujeme dobře zregenerovat, ukázat si pár věcí a v úterý půjdeme znovu do války. Jedeme do Karviné, kde musíme bodovat, tam potřebujeme uhrát co nejlepší výsledek,“ odpověděl trenér Kováč.

Duel v Karviné začne v úterý v 17.30.