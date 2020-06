Souboj o ligový život. Karviná hostí v derby Opavu

Hráčům hlavně zdůrazňuje, aby se nedopouštěli laciných chyb jako v předešlých zápasech s Mladou Boleslaví (2:2) a v Teplicích (1:4). „Něco takového nepamatuji. S tím musíme něco udělat,“ uvedl.



Opavský trenér Radoslav Kováč podotkl, že vzhledem k tomu, že minule neuspěli ve Zlíně, je pro ně duel v Karviné o to mimořádnější.

„Uděláme všechno pro to, abychom si odvezli body,“ řekl Kováč. „Vím, že to nebude lehké, ale takhle se na to dívat nemůžeme. Musíme koukat hlavně na sebe, hrát aktivně, odevzdat co nejlepší výkon a uvidíme, na co to bude stačit.“

Karviná - Opava Úterý 17.30 online

Karviná má podle něj dobře poskládaný tým. „My už ale nemáme kam uhnout. Rovněž Karviná má své starosti, ale my po utkání ve Zlíně také,“ dodal Radoslav Kováč, jemuž bude chybět zkušený Jan Schaffartzik, jehož po svém příchodu vrátil do základní sestavy. Ve Zlíně se však zranil a po operaci mu skončila sezona. „Honza se na postu stopera našel. Je to pro nás komplikace.“