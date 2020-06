Psychika pracuje. Karvinská série bez výhry trvá už sedm kol

Navíc se jim zbortila pevná obrana, která je v úvodu jarní části první ligy dočasně vynesla mimo barážové příčky.



Co se s týmem stalo?

„Je to psychika. Ta pracuje. Ale musíme se dívat na to, co bude. Nejbližší zápas bude o život,“ upozornil trenér Juraj Jarábek, že Karvinští v úterý v 17.30 hostí poslední Opavu, která ztrácí pouhé tři body.

„V Teplicích jsme to vůbec nezvládli. Za stavu 2:1 jsme hru ve snaze získat aspoň bod otevřeli a dost jsme riskovali,“ prohlásil karvinský brankář Petr Bolek.

Jarábek je přesvědčený, že mužstvo bylo na Teplice dobře připravené. „Nevstoupili jsme do utkání špatně. Měli jsme i šance, ale domácí po své první vážnější akci vedli,“ uvedl Juraj Jarábek. „A stejně jako minule s Mladou Boleslaví, i tentokrát jsme dostali laciné góly. První a čtvrtý, to byly naše dárečky.“

Ale i druhý, kdy Bolek ve snaze pomoci obráncům vyběhl před pokutové území, odhlavičkoval míč, který však Žitný z dálky poslal do prázdné branky. „Velká chyba,“ uznal Petr Bolek. „Míč mi sjel po mokré hlavě. Neodhadl jsem to.“

Lingr hned po přestávce snížil na 2:1. „Tím jsme se do zápasu vrátili, ale Teplice byly ve všem lepší, silnější,“ podotkl Jarábek.

Kde viděl rozhodující moment utkání?

„Gól na tři jedna,“ odpověděl. „Před ním jsme měli dobrou pasáž, byli jsme blízko vyrovnání na dva dva, jenže třetí branka nás zlomila. Chtěli jsme hru ještě oživit střídajícími hráči, ale soupeř zvýšil náskok znovu po naší velké chybě vzadu a měl i další šance, které nevyužil. Neumím si to vysvětlit.“

Pro Karvinské je nynější série bez výhry pořádnou komplikací.

„Pro nás je každý zápas, obzvlášť nyní, kdy se hraje rychle za sebou, důležitý,“ upozornil Juraj Jarábek. „Není čas brečet. Utkání si rychle zanalyzujeme, ale hlavně musíme zabrat jako tým. Být bojovnější, protože takto se za klub Karviné hrát nedá.“