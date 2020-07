Opavský kouč Kováč: Od první minuty musí být vidět, že hrajeme o všechno

„To, že víme, kdy budeme končit, je v nynější složité době pozitivní,“ řekl opavský trenér Radoslav Kováč. „Bylo totiž těžké tři neděle trénovat a nevědět, co bude. Chystali jsme se ale tak, že se hrát ještě bude.“

Byly tréninky v nynější pauze náročné i psychicky, když nebylo jasné, co se bude dít?

Byly. Ale tréninková morálka byla velmi dobrá. Dal jsem klukům i dvakrát volno, takže si od toho náporu aspoň trochu oddechli. Věřím, že jsme na zbývající dva zápasy dobře připraveni.

Olomouc a Teplice odehrají duely s vámi jako přípravu na příští sezonu. Vám půjde o záchranu. Bude to pro vás výhoda, anebo bude vše složitější?

Na to, že naším soupeřům o nic nejde, nemůžeme spoléhat. Nebudou ničím svázaní. Někdo říká, že je to naše výhoda, ale nemusí. My musíme každopádně teď porazit Olomouc, což je asi nejsilnější mančaft v naší skupině. Od první minuty musí být na hřišti vidět, že hrajeme o všechno.

V Olomouci jste s fotbalem začínal. Hrál jste tam. Bude tak vypjatý duel s ní pro vás výjimečný?

To už nevnímám, protože jsem odtamtud strašně dlouho pryč. Je to už takových sedmnáct let, takže to beru jako ligový zápas o záchranu. My se soustředíme na sebe, na to, co můžeme ovlivnit, a to je náš výkon.“

Zlepšit se musíte hlavně střelecky. Byla to hlavní náplň vaší přípravy?

Stoprocentně, na ofenzivní fázi jsme se zaměřovali nejvíce. Ale zároveň jsme kluky udržovali v kondici, aby ty dva zápasy zvládli fyzicky.

Máte vůbec čas přemýšlet o další sezoně, která by měla odstartovat už za měsíc?

To je na tom nejsložitější. Máme předjednané příchody některých hráčů, jenže pořád nevíme, jestli bude v Opavě první nebo druhá liga a ty podmínky se pak liší. V tom je to velice komplikované. Hlavně se musíme zachránit. Na to teď myslíme.