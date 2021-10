O gól. Opět. Fotbalová Plzeň bere body, ale herně neoslnila

Proti Severočechům zdržovala, držela míč u pomezní čáry, nahrávala si na metr a doufala, že hlavní sudí Julínek už zaduje do píšťalky a utkání ukončí.



Přitom start do střetnutí měla v neděli Plzeň famózní, hned první šanci totiž proměnit dovedla. Řezník vracel propadlý míč z pravé strany razantně před branku a na malém vápně našel Jeana-Davida Beauguela, kterému stačilo nastavit nohu a usměrnit balon do sítě.

Od té doby ale Viktoria už šance pouze zahazovala. Sýkora neuspěl proti Grigarovi, který se v lize vrátil do mezi tyče poprvé od konce srpna, ani nadvakrát, Bucha ve vyložené šanci hledal ještě spoluhráče a Kopic v závěru pohrdl nabídkou domácího stopera Knapíka, jenž mu nechtěně naservíroval míč přímo na před branku.

Své střelecké trápení navíc opět prohloubil Šulc, jenž nejprve neproměnil svou šanci pár vteřin po příchodu na hřiště a poté nedokázal zakončit po nabídce Kopice.



Na gólové příležitosti Viktoria zvítězila celkem jasně, jenže co se mezihry týče, Teplice jí zdatně konkurovaly. Domácí byli ve druhé půli kombinačně lepší, vyhrávali souboje, ovšem předfinální fázi hrubě nezvládali. Kdyby se body dělily, málokdo by mohl protestovat. Plzeň však znovu potvrdila, že podobné zápasy zvládá. Ošklivé výhry umí.



„V první půli jsme mohli něco proměnit, rozhodně by to bylo klidnější. Velice těžké utkání,“ hodnotil duel plzeňský středopolař Aleš Čermák. Situace pro Viktorii byla o to těžší, že Teplice mají nového kouče. Změna na trenérském postu obvykle přináší impulz, jenže Jiří Jarošík na první body stále čeká.

„Už pod ním hráli na Slovácku, tam to měli složité. V závěru ale hráli velice dobře, teď to zopakovali. Nějaká změna tam určitě je,“ pronesl Čermák.



Teplice protáhly svou nelichotivou sérii, kdy proti Západočechům neskórovali, už na čtyři zápasy.

Po jedenácti kolech tak Plzeň nadále vede, na kontě má deset vítězství a před druhou Spartou drží čtyřbodový náskok. Další utkání čeká Viktorii příští neděli, kdy v Doosan Areně přivítá Jablonec.