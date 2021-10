Herně to musí být lepší, ale sílu máme, říká Bílek. Chválil veterána Rezka

I nadále tak platí, že Plzeň dokáže těsné zápasy zvládat a vítězit. Podeváté z jedenácti odehraných utkání vyhrála o jeden gól.

Nakonec jste se ale klepali, proháněl vás i devětatřicetiletý Rezek...

Teplice mají nového trenéra a je tam vidět zlepšení, už posledních dvacet minut na Slovácku hrály dobře. A musím říct, že Honza Rezek podal výborný výkon. Bylo to až neuvěřitelné, klobouk dolů. Je ale škoda, že jsem si vytvořili asi pět tutových šancí, které jsme neproměnili. Utkání mohlo být pro nás klidnější.

Za Teplice jste během kariéry hrával. Vzpomínáte na ně pořád rád?

Abych řekl pravdu, tak jsem si trošku v duchu zavzpomínal. Byl jsem tu tři roky, které byly úžasné. Šéf pan Hrdlička, trenér Pešice, skvělá parta. Vzpomínám na to hrozně rád a přál bych si, aby se Teplice rychle oklepaly a bodově zabraly. Upřímně jim přeju, aby se zachránily.

Gól vám Teplice nedaly, ale šancí měly dost. Netrápí vás to?

Byť se nacházejí ve spodních vodách, tak to není tým, který přehrajete úplně lehce. Že si proti nám někdo vytvoří šance, to je prostě fotbal. Může se to stát. Důležité je, že jsme vzadu uhráli nulu a dali jeden gól. Mrzí mě, že jsme z těch našich příležitostí ještě aspoň jednu branku nepřidali. Víme, na čem máme pracovat.

O jedinou branku se postaral v úvodu sezony velice produktivní Jean-David Beauguel. Berete ho jako klíčového hráče?

Máme dva útočníky. Beauguel se střelecky prosazuje, ale Chorý vždy odvede maximální práci, pokud nastoupí. Přál bych si, aby se gólově chytil i on.

Zápasem s Teplicemi jste ukončili období papírově lehčích zápasů, na řadu přijde těžká série.

Tam se ukáže naše opravdová síla. Jablonec nemá moc bodů, ale výborný tým. Musíme se dobře připravit. Jsme rádi, že jsme na čele, takže síla v týmu je. Co nás maličko trápí, je herní stránka, která musí být o něco lepší tak, aby nebyly zápasy tak hektické.