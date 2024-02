Liga může mít na úvod jara už miliontého diváka. Chce zaútočit na rekord

Během podzimu dorazilo na stadiony celkem 948 875 diváků, což dělá v průměru 6411 na utkání. Je to druhý nejvyšší průměr v samostatné české historii.

Nejvyšší návštěvnost patří ročníku 1996/1997 s průměrem 7114 na utkání. Byť k jeho překonání je přece jen ještě daleko, absolutní číslo padnout může.

Návštěvnost v lize nejvyšší

ročník 1996/1997: celková návštěva 1 707 348, průměr na utkání 7114

1997/1998: 1 478 146, 6159

1998/1999: 1 450 398, 6043

1999/2000: 1 427 641, 5979 nejnižší

ročník 2004/2005: celkem 917 356, průměr 3822

2002/2003: 930 810, 3878

2005/2006: 980 633, 4086 covidové ročníky

2019/2020: celkem 1 159 859, průměr 4280

2020/2021: 167 892, 549

2021/2022: 1 042 555, 3777 probíhající ročník

2023/2024: 948 875, 6411

Tehdy, kdy návštěvy táhlo především Brno, přišlo do hledišť celkem 1 707 348 fanoušků. Nyní se však díky nadstavbě odehraje o sedmatřicet zápasů víc.

Tím, že návštěvnost výrazně stoupá, liga vysoutěžila víc peněz za televizní práva. Od příští sezony si kluby rozdělí přibližně 430 milionů korun ročně, což je takřka třikrát víc než dosud.

„Je logické, že víc peněz koresponduje se zvyšující se úrovní ligy. My jsme teď nic geniálního neudělali, ale myslím si, že se projevuje naše dlouhodobá práce ve fotbale,“ poznamenal Svoboda, předseda Ligového fotbalové asociace, která první ligu řídí.

Na zvyšující se celkové návštěvnosti mají hlavní podíl Slavia se Spartou. Na oba největší stadiony v zemi chodí průměrně 17 664 resp. 16 862 diváků.

„Kluby s fanoušky intenzivně pracují, což má na lepší návštěvy samozřejmě velký vliv. Sparta i Slavia ukázaly cestu, že má smysl do toho investovat. Musím zmínit Plzeň, Baník i další kluby, k tomu nové stadiony v Hradci a v Pardubicích. Klubům i fanouškům, že chodí, musím poděkovat,“ prohlásil Svoboda.

„Chceme překonat historický průměr na utkání. Pokud se to nepovede na jaře, tak příští sezonu by se to povést už mohlo,“ přemítal Svoboda.

Ke Slavii a Spartě by se však musely přidat i další kluby. Obě pražská S mají víc než devadesáti procentní zaplněnost hlediště a pro své fanoušky už v ochozech téměř nemají prostor. Do stoprocentní kapacity jim zbývá především vyšší obsazenost sektoru pro hosty.

„Chybí nám větší stadiony nad dvacet tisíc diváků. Například v Holandsku vysoký průměr táhnou kluby, na které může přijít čtyřicet padesát tisíc lidí,“ upozornil Svoboda. „Pokud by se povedlo postavit stadion v Brně, tak věřím, že by to přineslo další nárůst.“

20. kolo Fortuna ligy sobota

Karviná - Sparta (15.00)

Č. Budějovice - Ostrava (15.00)

Liberec - Olomouc (15.00)

Slovácko - Pardubice (15.00)

Plzeň - M. Boleslav (18.00) neděle

Teplice - Zlín (15.00)

Hradec - Bohemians (15.00)

Slavia - Jablonec (18.00)

Na stoupající počty fanoušků na stadionech reagují i partneři ligy. Před startem jara vedení ligy podepsalo nové smlouvy s JVC, Louda auto a Českou podnikatelkou pojišťovnou. „Že jsme prodloužili smlouvy se třemi partnery najednou, se mi stalo poprvé,“ podotkl marketingový ředitel Dan Hajný.

Během pár dnů LFA vypíše soutěž na zbývající audiovizuální práva. A nově také výběrové řízení na generálního partnera. Posledních šest let liga nesla název sázkové kanceláře Fortuna.

„S kluby jsme domluveni na parametrech tendru. Do konce dubna bychom chtěli mít výsledky. Může se stát, že to bude někdo jiný než Fortuna, ale věřím, že i ona se o to popere,“ podotkl Svoboda.

Od titulárního partnera se neočekává takový nárůst peněz jako v případě televizních práv, které vysoutěžila telekomunikační společnost O2. A to především proto, že součástí už nejsou streamovací práva pro sázkové společnosti, která se soutěžila minulý rok na podzim zvlášť.

„Je těžké odhadovat, jak velkou váhu to bude mít. Pokud se tendru zúčastní i firmy mimo sázkařský byznys, tak by částka neměla být nižší,“ poznamenal Svoboda.

„Když před lety skončil Plzeňský Prazdroj, museli jsme partnery přemlouvat. Dnes se situace otáčí. Vidí, že spojit se s českým fotbalem má i díky fanouškům smysl. Když se fotbal dělá férově a vyhýbají se mu fatální skandály, tak zájem roste,“ prohlásil Svoboda.

Jediným kritériem pro výběr nového titulárního sponzora je částka, kterou klubům bude ochotný vyplácet. Podle zákulisních informací Fortuna platila 70 až 80 milionů korun ročně.