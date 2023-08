Nejhorší v lize. V Liberci řeší, co s bídnými návštěvami na fotbale

Střih do léta 2023: na zápas s Pardubicemi v 5. kole přišlo jen ostudných 1858 fanoušků. Mizerná návštěva byla i na předchozích domácích duelech. Suma sumárum to dělá 2718 diváků na zápas, nejméně ze všech 16 ligových celků! „Na tom, abychom dokázali nalákat diváky zpět na stadion, se musí podílet všichni lidé v klubu. Prvním a nezbytným předpokladem jsou dobré výkony našich hráčů a tomu odpovídající výsledky A-týmu,“ říká ředitel komunikace aktuálně osmého týmu ligy Tomáš Čarnogurský.

Jak moc propad návštěv, který zrychlila pandemie, vedení Slovanu Liberec znepokojuje?

Téma návštěvnosti zápasů průběžně řešíme, se současnými návštěvami opravdu spokojení nejsme a určitě budeme usilovat o změnu k lepšímu. Období covidu, kdy stadion musel být pro diváky uzavřený, nebo byla povolená jen omezená kapacita s různými dodatečnými povinnostmi, bylo i pro nás nepříjemným zásahem. Část fanoušků si během této doby odvykla chodit na stadion. Významné úspěchy v minulosti navíc libereckého diváka poměrně namlsaly a posunuly jeho očekávání nad reálné sportovní ambice dané ekonomickými možnosti klubu. Je pak velmi složité vyvolat tady nějakou fotbalovou euforii.

Pomohl by s návštěvností návrat do evropských pohárů?

Když se náš tým v roce 2020 naposledy dokázal probojovat do základní skupiny Evropské ligy, musely se zápasy kvůli covidovým restrikcím bohužel odehrát před uzavřenými tribunami, a tak se na evropské poháry v Liberci mohlo chodit naposledy před sedmi lety. Tyto zápasy měly své kouzlo a lákaly nové diváky, kteří se pak učili chodit i na ligové zápasy. To nám teď chybí. A když nejatraktivnější tuzemské souboje, jako jsou ty proti Spartě nebo Slavii, v minulých letech opakovaně končily kontroverzními rozhodnutími rozhodčích, také to část lidí odradilo. Kromě sportovní stránky se na tom samozřejmě podílí komplex dalších faktorů, z nichž velkou část klub nemůže příliš ovlivnit. Kauzami kolem vedení FAČR počínaje, termínovou listinou a specifickým libereckým počasím konče. Pak jsou ale i faktory, které ovlivnit můžeme a na ty se musíme zaměřit.

Třeba vstupné. Není za odlivem fanoušků i jeho zdražení?

Zvýšená cena vstupenek v kombinaci s vysokou inflací, která má negativní dopady na rodinné rozpočty, se samozřejmě může na návštěvách projevovat. Je ale třeba říct, že zdražení vstupného, o němž před touto sezonou rozhodlo vedení klubu, bylo vynucené významným nárůstem nákladů souvisejících s pořádáním zápasů. Ceny permanentních vstupenek pro stávající permanentkáře letos stouply o 30 %, přesto jsou stále pod ligovým průměrem a nepřesahují hranici 3000 Kč. Zlevněné permanentky pro seniory a studenty se prodávaly za 1500 Kč a nově jsme nabízeli i dětské permanentky na všechny tribuny za 1000 Kč.

Ale jednotlivé vstupenky zdražily o víc, ne?

Cena jednorázových vstupenek stoupla přibližně o polovinu, za běžné zápasy divák zaplatí 250-300 Kč a jen na ty nejatraktivnější, jako jsou souboje se Spartou a Slavií, se ceny pohybují na úrovni 400-500 Kč. O to víc jsou zvýhodněni věrní fanoušci, kteří nenavštěvují jen vybrané zápasy a kupují si permanentní vstupenky. I při nákupu jednorázových vstupenek ale mají do vybraných sektorů nárok na slevu důchodci, děti do 15 let i studenti. Rodina se dvěma dětmi se tak na ligový fotbal může v Liberci podívat za 600 Kč.

Ubylo oproti minulým sezonám hodně permanentkářů?

Zaznamenali jsme sice pokles prodeje permanentních vstupenek, ale jen v řádu jednotek procent. Celkové příjmy z prodeje se tak zvedly, za což všem našim věrným fanouškům musíme poděkovat. Prodej permanentek navíc stále probíhá, po třech odehraných zápasech jsme upravili ceny, aby si je mohli dokoupit i ti, kteří třeba před sezonou váhali, nebo byli přes léto mimo Liberec. Nejdražší permanentka na podélné tribuny teď vyjde na 2400 Kč.

Co klub dělá pro to, aby ztracené diváky vrátil na stadion?

Na tom, abychom dokázali nalákat diváky zpět na stadion, se musí podílet všichni lidé v klubu. Prvním a nezbytným předpokladem jsou dobré výkony našich hráčů a tomu odpovídající výsledky A-týmu. Pokud divákům nenabídneme kvalitní fotbalovou podívanou, těžko je budeme lákat na cokoliv jiného. Musím ale ocenit, že se hráči v této sezoně začali aktivněji zapojovat i do různých promo aktivit, kterými se snažíme bavit a lákat fanoušky na sociálních sítích, jež jsou pro klub důležitým komunikačním kanálem, obzvlášť směrem k mladším generacím.

Chystáte v dohledné době nějaké speciální akce pro fanoušky?

Už na nejbližší domácí zápas proti Spartě také díky spolupráci s našimi partnery připravujeme velkou předzápasovou fanzonu s aktivitami pro dospělé i dětské návštěvníky. Součástí bude i rozšířená nabídka cateringu, což snad fanoušci ocení. Plánujeme také obnovení poločasové soutěže na hrací ploše, kterou jsme museli zrušit v době covidu. Pracujeme také na nových animacích pro velkoplošnou obrazovku a nové LED panely kolem hrací plochy. Novinkou je také možnost objednávky narozeninového přání promítnutého na velkoplošnou obrazovku.

A co služby na stadionu? Lidé si občas stěžují třeba na možnosti občerstvení.

Nabídku nápojů i jídel stále řešíme s provozovatelem a vnímáme, že je v tomto ohledu co zlepšovat, abychom vyhověli zvyšujícím se nárokům návštěvníků, což se týká nejen nabízeného sortimentu, ale například i možnosti platby kartou. Je třeba také stále ladit plynulost vpouštění na stadion, abychom předcházeli zbytečnému zdržování při příchodu fanoušků na stadion. Nadcházející zápas proti Spartě bude v tomto ohledu velkou prověrkou a chtěl bych fanoušky poprosit, aby přišli pokud možno už se zakoupenou vstupenkou a dostatečným předstihem.

Zaznamenali jste anketu fanoušků, kteří hlasovali o tom, co stojí za propadem návštěvnosti a na prvním místě jim vyšly „neustálé hráčské změny“? Budete na to jako klub nějak reagovat?

Tuto anketu ve fanouškovské facebookové skupině jsme zaznamenali a vzhledem k vysokému počtu hlasujících ji určitě nemůžeme brát na lehkou váhu. Na druhou stranu její výsledky spíše potvrdily to, co jsme věděli nebo tušili. Například o vysokých nárocích libereckého diváka na výsledky, předváděnou hru a celkové ambice klubu. Časté hráčské změny jsou vynucené ekonomickou realitou, která významně ovlivňuje přestupovou politiku a těžko se to v dohledné době změní.

Co tedy s tím?

Můžeme to fanouškům jedině trpělivě a otevřeně vysvětlovat, aby se zlepšilo alespoň vnímání celkové komunikace klubu k fanouškům. Těžko ale uspokojíme tu část diváků, kteří by na stadion přišli jen na boj o titul nebo na evropské poháry, ale ti, kteří mají Slovan opravdu v srdci, by to ocenit mohli a vrátit nám to návratem na stadion. K zážitku z návštěvy stadionu mohou svým dílem přispět i sami fanoušci. Sám jsem na Slovan začínal chodit v prvních sezonách samostatné české ligy, kdy U Nisy díky postupové euforii panovala skvělá atmosféra a fandilo se na všech tribunách, i když jsme si tehdy o titulech nebo evropských pohárech mohli nechat jen zdát.