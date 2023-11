Liga si schválila výsledky tendru na televizní práva, jsou třikrát dražší

Vedení fotbalové ligy schválilo výsledky výběrového řízení, z něhož jako vítěz na audiovizuální práva pro nejvyšší soutěž vzešla společnost O2. Tzv. streamovací práva pro potřeby kurzového sázení získalo Betano a druhou ligu získal Pragosport. Profesionální kluby by za to měly získat až 430 milionů korun ročně. Smlouvy platí od příštího července na pět let.