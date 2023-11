Vítězem tendru na ligová televizní práva je O2 TV. Cena se zvýší na 430 milionů

Očekávaný výsledek se potvrdil. Audiovizuální práva pro první a druhou fotbalovou ligu získal na dalších pět let dosavadní vysílatel O2 TV. Jejich cena by se měla zvýšit až trojnásobně, Ligová fotbalová asociace (LFA), jež v Česku řídí profesionální soutěže, by mohla vyinkasovat až 430 milionů korun.