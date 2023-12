V Karviné bez videa. Kluby jsou překvapené, LFA tvrdí: Technické důvody

Zprávu jako první poslala do světa komise rozhodčích, která dopředu zveřejňuje delegace na všechna víkendová utkání. U zápasu Karviné, který dostal na starost jeden z nejzkušenějších sudích Ondřej Berka s asistenty Matějem Vlčkem a Lucií Ratajovou, přitom verzálkami stojí: „VAR z technických důvodů nebude na utkání nasazen.“

„Dostali jsme takovou informaci od Ligové fotbalové asociace (LFA). Proto jsme na zmíněné utkání rozhodčí na pozice VAR a AVAR nenasazovali,“ vysvětlil stručně Martin Gregor, jeden z mluvčích Fotbalové asociace České republiky (FAČR), a odkázal právě na kolegy z vedení ligy.

„Mohu potvrdit, že kvůli technickým důvodům na utkání v Karviné k dispozici nebude. Od příštího kola by měly být zápasy pokryté opět stoprocentně,“ uvedl bez dalších podrobností Pavel Jahoda, mluvčí LFA.

Ta v Česku řídí obě profesionální soutěže a v gesci má právě i technické zajištění pro videorozhodčí. Sudí přitom dál spadají pod FAČR.

U pořádající Karviné, která se kvůli tání sněhu pere s podmáčeným terénem a hrozí, že se duel v termínu vůbec nebude hrát, vyvolala zpráva o absenci videa překvapení.

„Vůbec netuším, jen jsme to četli na stránkách, že u nás VAR nemá být. Nemáme ale vůbec žádné informace,“ reagoval na dotaz iDNES.cz karvinský sportovní ředitel Lubomír Vlk.

„Že na utkání nebude VAR, je pro mě nová informace. Vím to asi tři minuty a musím se spojit s vedením,“ odpověděl také Radek Klier, mluvčí fotbalových Pardubic.

K podobným situacím v minulých sezonách docházelo zejména na konci základní části ligy, kdy se hrávají všechny zápasy kola souběžně. Například ve 30. dějství posledního ročníku nebylo video dokonce na čtyřech z osmi duelů, což dotčené kluby považovaly za neregulérní.

„Chápeme, že je to finančně i technicky složité, ale pro regulérnost a transparentnost ligy by to mělo být jednoznačně základním standardem,“ prohlásil tehdy Rudolf Řepka, ředitel Teplic, které se zrovna chystaly na utkání v Plzni.

Ač byla česká liga mezi prvními v Evropě, které VAR před lety zaváděly, systém se v tuzemsku dál provozuje ve skromných podmínkách, jež souvisí i s celkovou ekonomickou situací fotbalu v zemi.