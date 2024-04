Čtvrt miliardy za jméno fotbalové ligy. Tendr vyhrála sázková kancelář Chance

Sázková kancelář Fortuna, která je titulárním partnerem první a druhé ligy od sezony 2018/2019, podle odhadů a kuloárních informací přispívala asi 80 miliony korun ročně.

Chance nabídla přibližně třikrát tolik. Je to podobné navýšení sponzorských prostředků pro profesionální kluby první a druhé ligy jako v případě podzimního tendru na audiovizuální a marketingová právě.

„I druhé velké výběrové řízení této sezony musím označit za velice úspěšné a prostředky, které český profesionální fotbal pro další sezony získá, mě potěšily. Konečnou částku, která příjemně překvapila asi nejenom mě, vnímám jako potvrzení faktu, že spojení s českým profesionálním fotbalem je v současnosti velice atraktivní a prestižní záležitostí,“ prohlásil předseda LFA Dušan Svoboda.

Počítejme: od Chance získají kluby přibližně 260 milionů korun, od O 2 TV za televizní práva první ligy 300 milionů korun, od Betana za streaming utkání 120 milionů korun a ještě od Pragosportu za televizní práva na druhou ligu asi 10 milionů korun.

Další peníze přitečou z posledních tendrů za televizní vysílání první ligy mimo území Česka a Slovenska, za licence na streaming nejvyšší soutěže pro účely kurzového sázení mimo území Česka, také za vysílání audiokomentářů obou profesionálních soutěží. Odhadem by mohlo jít o padesát až šedesát milionů korun.

Český fotbal tak od příští sezony od sponzorů a partnerů dostane celkem takřka tři čtvrtě miliardy korun. Je to přibližně trojnásobek současných prostředků. Je to právě díky výběrovým řízením, která se uskutečnila poprvé v historii. Smlouvy platí od příštího července na pět let.

„Zároveň to beru jako závazek, abychom se neuspokojili a pokračovali v nastoleném směřování. Nepochybuji, že jak my na LFA, tak i kluby využijeme získané prostředky k dalšímu posunu českého profesionálního fotbalu a k podpoře boomu, který kolem něj v současnosti panuje,“ řekl Svoboda.

