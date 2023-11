Výsledek tendru nás příjemně překvapil. Ligová nadstavba zůstane, řekl Svoboda

„Ale celkový výsledek budeme hodnotit až na závěr včetně tendru na titulárního partnera ligy,“ dodal na tiskové konferenci.

LFA v Česku řídí profesionální soutěže a sdružuje kluby, jež o své budoucnosti v úterý hlasovaly v rámci Ligového grémia.

Už dříve byly avizovány výsledky výběrového řízení, které kluby formálně odkleply a získat by nově měly až 500 milionů korun. Liga se tak od nové sezony zásadně změní. V rámci kvalitnějšího pokrytí soutěže přibude například kalibrovaná čára pro posuzování ofsajdových situací.

Změní se také podmínky, které nový vlastník televizních práv bude muset plnit, včetně dřívějšího nastavování přesných termínů jednotlivých utkání.

„Potřebovali jsme hlavně uzavřít a formálně schválit první etapu tendrů na audiovizuální práva. Další části se budou soutěžit v následujících měsících a jejich výsledky bychom mohli mít během února nebo března,“ doplnil Svoboda.

Co tedy ještě zbývá vysoutěžit?

Drobné části, jejichž částka nebude dramaticky převyšovat dílčí části už schváleného tendru. V zásadě zbývá ještě jedna důležitá věc: poprvé došlo k tomu, že sázkové streamy bude mít exkluzivně jen jedna společnost, což může mít dopad třeba na výběr nového titulárního partnera soutěže, kterým je momentálně jiná sázková kancelář Fortuna.

Kdyby se titulárním partnerem stala znovu sázková kancelář, co jí z audiovizuálních práv tedy zbude?

Zatím nejsou prodané sestřihy, ty by teoreticky dostat měla. Sázkové streamy už mají exkluzivního majitele bez ohledu na titulárního partnera.

Vzhledem k přidruženému schvalování termínové listiny a nového vysílatele, počítáte s ligovou nadstavbou i v dalších pěti letech?

V současné době jsou podmínky nastavené tak, že se o zrušení nadstavby neuvažuje.

Byl jste dlouho skeptický k myšlence uspořádat výběrové řízení. Myslíte si teď, že tato cesta byla správná?

Nikdy jsem neříkal, že jsem skeptický nebo snad nepřítelem tendrů. Srovnáváte to zřejmě se situací, která tu byla pět let zpátky před vznikem LFA, kdy běžela podepsaná smlouva s Pragosportem. Před dvěma nebo třemi lety, v období po covidu, jsme už se všemi kluby obdrželi podobnou nabídku znovu, tam se ale už kluby samotné rozhodly ji nepřijmout a jít cestou výběrového řízení, což se nakonec ukazuje jako správné.

Předseda Ligové fotbalové asociace (LFA) a šef Ligového výboru Dušan Svoboda (vlevo) a výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta na tiskové konferenci.

Co vám tedy nejvíce pomohlo?

Velmi intenzivní konkurenční prostředí, které mezi sázkovými kanceláři v Česku panuje. Je to hodně ovlivněno vstupem Betana (vítěze balíčku streamovacích práv pro sázení) na český trh. V televizním vysílání tady ještě není tolik subjektů, aby konkurenční boj mohl být ideální.

Celkově se mezi vysílatele do prvního kola dostaly tři subjekty. Pragosport vysoutěžil práva na druhou fotbalovou ligu. Je možné rozklíčovat, komu je přeprodá?

Ve smlouvě jsou jasně dané závazky, co z ní musí vysílatel splnit. Například vysílat aspoň jedno utkání kola, přes jakého prostředníka to zajistí, to už je jeho odpovědnost.

Jak se rozdělí celková získaná suma mezi kluby?

V tuto chvíli fungují dva principy solidarity. Jeden mezi první a druhou ligou, kde se částky dělí zhruba 85 ku 15, a pak mezi prvoligovými kluby. Každému je jasné, že hodnota marketingových práv top klubů se liší od těch ostatních, ale rozdělení teď probíhá pouze na základě sportovního výsledku v daném soutěžním ročníku. Jak to bude do budoucna zatím nebylo rozhodnuto, je možné, že k nějakým úpravám distribučního modelu ještě dojde.

A jak je to ve druhé lize?

Tam je to zhruba rovnoměrně, byť určitý bonus za první místo existuje.