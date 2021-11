Méně fanoušků, méně peněz. Fotbal řeší, jak nová opatření ovlivní návštěvy

Než se v březnu 2020 poprvé přerušila fotbalová liga a následně na zápasy nemohli fanoušci, měla Slavia průměrnou návštěvu kolem patnácti tisíc diváků. Na Spartu chodilo průměrně dvanáct tisíc, k deseti tisícům šplhaly počty v Ostravě i Plzni.

Když se letos v létě díky uvolněným restrikcím ze strany státních orgánů začaly stadiony znovu zaplňovat, přichází se zhoršující situací v zemi v souvislosti s pandemií koronaviru nová omezení.

Od příštího týdne návštěvy na stadionech mohou výrazně klesnout.

„Vzhledem k chystaným opatřením opět očekáváme významný úbytek v návštěvnosti. V tuhle chvíli nejsme schopní odhadnout, jak velký bude, ale obáváme se, že bude znatelný, a tím pádem bude mít na klub opět nemalé ekonomické dopady,“ poznamenal Petr Koukal, tiskový mluvčí Bohemians 1905.

Jak kluby přijímají nová opatření Plzeň

Václav Hanzlík, tiskový mluvčí: „Situací se už nyní intenzivně zabýváme, je nezbytné naše fanoušky informovat. Samozřejmě je to komplikace, která se bezesporu projeví na nižší návštěvnosti.“ Sparta

Ondřej Kasík, tiskový mluvčí: „Pro nás je nejdůležitější, jakým způsobem bude upraven protokol LFA, který určuje pravidla pro pořádání zápasů. Ten samozřejmě bude odrážet mimořádná vládní opatření. V praxi se připravujeme na formát, že návštěvnost bude umožněna jen očkovaným a těm, kteří nemoc prodělali. Takové jsou nyní signály od vlády. Do návštěvnosti po uplatnění těchto pravidel se promítnou dva vlivy. Jestli situace donutí další fanoušky k očkování, aby splňovali pravidla pro vstup do stadion. A ten druhý faktor bezesporu bude o tom, jak atraktivní budou zápasy a jak pro fanoušky bude fotbal důležitý.“ České Budějovice

Aleš Strouha, tiskový mluvčí: „Budeme se řídit pravidly, které dostaneme od ligové asociace. Hned v úterý (23. 11.) hrajeme doma pohár s Olomoucí, do té doby máme čas. Návštěvnost plánovaná omezení určitě sníží, už na poslední zápas s Mladou Boleslaví jsme o část diváků přišli, protože si lidé už museli testy platit. Těžko odhadovat, o kolik to bude teď. V dalším ligovém kole hostíme Slovácko, kdy by jinak návštěva mohla být určitě vyšší.“ Bohemians 1905

Petr Koukal, tiskový mluvčí: „Vzhledem k chystaným opatřením opět očekáváme významný úbytek v návštěvnosti. V tuhle chvíli nejsme schopní odhadnout, jak velký bude, ale obáváme se, že bude znatelný, a tím pádem bude mít na klub opět nemalé ekonomické dopady.“ Jablonec

Martin Bergman, tiskový mluvčí: „Připravujeme několik variant, jak budeme postupovat.“ Zlín

Lukáš Pantálek, generální sekretář: „Povinnost prokazovat bezinfekčnost jsme pocítili na snížení návštěvnosti a určitý pokles jsme zaznamenali od začátku pandemie. Pokud opravdu v novém protokolu LFA bude vstup pouze pro očkované nebo prodělání nemoci, budeme to od diváků vyžadovat a dotkne se to nejbližšího utkání s Baníkem Ostrava již v předprodeji vstupenek.“

Olomouc

Alice Zbraňková, tisková mluvčí: „Opatření se klub snaží dodržovat při každém domácím utkání. I tentokrát tomu samozřejmě nebude jinak. V souvislosti se zpřísněním opatření od příštího pondělí úbytek fanoušků na tribunách pravděpodobně nastane. Vzhledem k tomu, že omezení tohoto typu doposud nikdy neplatila, nedokážeme v tuto chvíli přesnější počty odhadnout, stejně jako další konsekvence, které tato situace bude mít.“ Pardubice

Radek Klier, tiskový mluvčí: „Čekáme na aktualizovaný covid manuál od LFA, který zatím v ruce nemáme, takže těžko říct, jak moc se zpřísní opatření při vstupu na stadion. Co se týká propadu návštěvnosti, je jasné, že každé další opatření znesnadňuje divákům cestu na stadion, a je tedy na místě se obávat nižších počtů lidí na zápasech, těžko ale v tuto chvíli něco odhadovat.“

Do hledišť se totiž dostanou jen fanoušci, kteří mají dokončené očkování nebo kteří se prokážou certifikátem o prodělání nemoci covid-19 ne starším než 180 dnů.

Dále může na tribuny mládež od 12 do 18 let, lidé se zahájeným očkováním, případně ti, kteří doloží, že se očkovat nemohou. Musí ale doložit negativní PCR test ne starší než 72 hodin. Výjimku mají děti do 12 let, kteří nebudou muset prokazovat nic.

„Pojďme si uvědomit, že se země nachází v těžké situaci. Ale na rozdíl od minulého roku, kdy se v říjnu vůbec hrát nesmělo a poté na stadion žádní fanoušci nesměli, tak teď ta možnost pro diváky je,“ připomněl sparťanský mluvčí Ondřej Kasík.

„Je pochopitelné, že musí docházet k restrikcím ze strany vlády, přesto lidé na stadion přijít mohou. A to je něco, na co jsme v minulé a předminulé sezoně dlouho čekali. My si samozřejmě přejeme, aby prostředí na stadionu bylo i v téhle době pro fanoušky bezpečné,“ řekl Kasík.

Od srpna mohli fandové stadiony zaplnit do plné kapacity s podmínkou, že nad sedm tisíc diváků bylo nutné mít dokončené očkování či potvrzení o prodělané nemoci.

Na ligová a pohárová utkání se diváci bezinfekčností prokazovali při vstupu. Od pondělí se však do hledišť nedostanou ti, kteří mají jen negativní test. Ty vláda jako prokázání bezinfekčnosti už neuzná.

Ligové kluby se musí řídit protokolem Ligové fotbalové asociace (LFA), která profesionální soutěže - první a druhou ligu - řídí. Protokol LFA zase musí odrážet vládní opatření.

Na fotbal chodí obecně méně fanoušků než před vypuknutím pandemie koronaviru, což je důsledkem restrikcí, které se nyní opět zpřísní.

Podmínky pro vstup na stadion se však pro neočkované fanoušky změnily už od 1. listopadu, odkdy si neočkovaná veřejnost musí testy platit.

To znamená, že neočkovaní a ti, kteří neprodělali nemoc, vydali vedle peněz za vstupenku také částku za test. To některé odradilo a na návštěvnosti se to projevilo. Zatím se to týkalo jen osmi zápasů. Víc kol se vzhledem k reprezentační přestávce neodehrálo.

„Situací se intenzivně zabýváme, je nezbytné naše fanoušky informovat. Samozřejmě je to komplikace, která se bezesporu projeví na nižší návštěvnosti,“ říká plzeňský mluvčí Václav Hanzlík.

Právě Plzeň už pocítila dopad, kdy si fanoušci museli testy hradit. Zatímco v říjnu na Jablonec přišlo 7 600 diváků, v listopadu na duel s Olomoucí jen pět tisíc.

Podobnou zkušenost mají i na Spartě. Letošní průměrná návštěva na osm domácích zápasů je 8 250 diváků, přitom v listopadu na Teplice přišlo jen 5 600 diváků.

Nejvyšší průměrnou návštěvnost má v posledních letech mistrovská Slavia, letos je však nižší než před vypuknutím pandemie. Průměrně do Edenu chodí 12 520 diváků, ale tým odehrál doma zatím jen šest utkání, navíc průměr zvedl nedávný šlágr s Plzní, na který přišlo přes osmnáct tisíc lidí.

„V reakci na výzvu ministra zdravotnictví, epidemickou situaci a ve snaze chránit zdraví našich fanoušků Slavia zastavuje veřejný prodej lístků na čtvrteční zápas Konferenční ligy proti Feyenoordu a bude regulovat počet diváků. Vstupenky mohou získat již jen očkovaní permanentkáři a jejich rodinní příslušníci,“ sdělil předseda slávistického představenstva Jaroslav Tvrdík. Do této skupiny spadají i držitelé karet Edenka. I ti musí mít pro vlastnictví karty dokončené očkování proti onemocnění covid-19.

Právě Slavia a s ní Teplice, Slovácko, Bohemians, Olomouc, Mladá Boleslav a Baník Ostrava poprvé o víkendu v 15. kole Fortuna ligy zažijí situaci, kdy si neočkovaní fanoušci a ti, co v uplynulém půlroce covid-19 neprodělali, budou muset za test zaplatit. Podruhé to čeká Karvinou.

Příští sobotu a neděli Zlín, České Budějovice, Plzeň, Jablonec, Pardubice, Hradec, Slavia a Sparta zjistí, jaké to je, když návštěvu omezí další opatření.

Kluby rovněž musí vyřešit, jak se zachovají k neočkovaným držitelům permanentních vstupenek. Ti si zaplatili předem za návštěvu domácích zápasů, ale přibližně na polovinu z nich se nedostanou.

Podle informací například ze Sparty by však „významná část“ permanentkářů měla mít dokončené očkování.