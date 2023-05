Chytilovo půlroční odcházení do Slavie. Vyplatilo se Sigmě?

V příštím ročníku se na Andrův stadion vrátí už jako soupeř právě v dresu Slavie, kam od léta přestoupí. „Bylo to moc hezké, užil jsem si to. Přišlo hodně kamarádů, rodina,“ vyznal se.

O víkendu může odehrát v modrém dresu poslední utkání, pokud jej trenér Václav Jílek na Bohemians postaví. Olomouc se už ze šestého místa nehne, a tak je otázka, jestli maximálně vytížený hroťák nedostane odpočinek. To proti svým budoucím spoluhráčům dřel naplno jako mezek. Souboje vyhrával hlavně první poločas se všemi stopery – Holešem, Ousouem i Ogbuem.

I když se do šance nedostal, vidět byl. Nejvíc po změně stran, když excelentně zpracoval dlouhý míč, otočil se se soupeřem na zádech a levačkou vyslal do velké šance Ondřeje Zmrzlého, který však napálil jen brankáře Koláře, a tak na 3:2 otočili sešívaní.

„Stoperská trojice Slavie je obrovsky silná, ale dokázali jsme se přes ni prosadit hned na začátku zápasu,“ líčil Chytil. „Byly to vyrovnané těžké souboje. Pár se mi podařilo vyhrát, s tím jsem spokojený.“

Chválu slyšel i od kouče Slavie Jindřicha Trpišovského: „Mám ho rád, ale upřímně jsme mu to v zápase trošku darovali výkonem stoperské trojice, který nebyl vůbec dobrý. Mojma hrál naplno. Ukazoval, v čem je silný a proč si myslíme, že by nám mohl pomoct – práce tělem, krytí míče, souboje, které ustál. Ve druhé půli mě překvapil hezkou přihrávkou levačkou za obranu.“

Trpišovský si Chytila tuze přál už od zimy, avšak sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář oporu bez náhrady neprodal. Z ekonomického hlediska těžko pochopitelný krok, ačkoli i teď Olomouc dostane až patnáct milionů korun, mohla však mít výrazně víc. A ze sportovního?

Ani olomoucký klenot nepomohl vykopat evropské poháry.

Bez Chytila by však Hanáci sotva udrželi postavení v elitní šestce a hodnocení celé sezony by vyznělo jinak. O tom, že se ve větší konkurenci prosadí, Jílek nepochybuje.

„Ale bude to podobné jako s Vencou Jurečkou – bude potřebovat čas, aby zapadl, vstřebal nároky trenérů, byl připravený na nejfyzičtější herní způsob, který v lize je,“ zdůrazní. „Odchází obrovský srdcař, strašně fajn kluk. Dostává možnost ochutnat ligový fotbal na vyšším levelu s možností další konfrontace v Evropě. Pro jeho další růst je to krásná příležitost.“

A tak vnímá konkurenci i poctivec Chytil: „Konkurence je v každém klubu, zvlášť ve větším, už evropském. Je jen na mně, jak se s tím poperu.“

Vzpomínal na olomoucké milníky. Jak přišel coby kluk z Prostějova, kde se musel na utkání převlékat v autě, protože zázemí klub neměl. Jak změnil školu, život, jak zvládl v dorostu dvě operace kolena, jak vyhrál titul do devatenácti let.

„S ročníkem 99 jsme si to hrozně moc užili, spousta se nás dostala do áčka,“ vypráví. „Další milník byl první start na Baníku, první domácí start v základní sestavě s Libercem, první gól Spartě, výhra 1:0. První pozvánka do reprezentace tady v Olomouci,“ připomene loňský hattrick Faerským ostrovům v reprezentační premiéře. „I když tam bylo i hostování v Pardubicích, furt jsem byl Olomoučák.“

Jen lituje, že se neloučí pohárovým úspěchem. „Bylo to nejblíž, co jsem přišel do áčka. Po dlouhé době. Mrzí mě to, bylo by krásné rozloučit se s tím, že by se hrálo předkolo Konferenční ligy,“ přemítá. „I když byla i hluchá místa a výkonnost negradovala, v nadstavbě ukazujeme kvality. S nikým jsme nepropadli. Na Slovácku bych si dovolil říct, že jsme byli lepší. Jde o to, aby si Sigma vybudovala pozici do příští sezony, aby měli z ní i soupeři strach.“

S dvanáctigólovým příspěvkem je spokojený. „Na začátku sezony bych vám řekl, že super, ale konec se mi moc nevyvedl, nepřidal jsem žádný gól. Mohlo jich být víc.“ Teď je před ním náročná výzva. I před Sigmou, jež si bude zvykat na hru bez věže, o kterou se opírala. Spoluhráč Jiří Sláma se na chvíle bez kumpána u káviček připravil i tím, že si pořídil psa. „A pojmenoval ho Lewandowski,“ zubí se Chytil.