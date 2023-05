Moc hezké loučení, užil jsem si to, řekl Chytil po posledním duelu za Olomouc

Olomouc kolo před koncem mistrovské skupiny už s jistotou ví, že na čtvrtou příčku znamenající evropské poháry nedosáhne.

„Ale výkony v nadstavbě jsou velmi dobré a jsou příslibem pro příští sezonu,“ vypíchl trenér Sigmy Václav Jílek.

Velkou radost z parádního obratu neměli ani sešívaní, jelikož Sparta uhrála v Uherském Hradišti potřebný bod a po devíti letech slaví titul. S olomouckými fanoušky se v úterý večer rozloučil reprezentační útočník Mojmír Chytil.

Když v 56. minutě opouštěl hřiště, diváci mu tleskali za skvělé výkony a dvanáct sezonních branek. Od příštího ročníku zamíří právě do Slavie. „Moc hezké loučení, užil jsem si to. Přišlo hodně mých kamarádů, rodina,“ pravil dojatě.

Hráči Slavie a Olomouce se zdraví po konci utkání.

Sigmu čeká ještě o víkendu poslední utkání na půdě Bohemians, leč konečné šesté místo už vylepšit nemůže. Nebyla to pro Hanáky špatná sezona. Poprvé od zavedení nadstavbové části si zahráli v elitní šestce, ale také musí mít hořký pocit, že šlo ze síly mančaftu vymačkat víc, že Konferenční liga byla na dosah, nebýt zbytečných ztrát jako třeba doma s Teplicemi.

„Letos jsme byli pohárům nejblíž, co jsem v týmu. Mrzí mě, že se neloučím takovým úspěchem,“ podotkl Chytil. Diváci jim však děkovali potleskem, fanoušci i po utkání dlouho skandovali před stadionem, byť od druhého poločasu se sigmáci už hlavně bránili.

Mohli ovšem jít do vedení, kdyby hned po změně stran přihrávku Chytila za obranu využil Ondřej Zmrzlý, jenže v nájezdu pálil přímo do brankáře Koláře. Slavii podržel ještě v závěru, když zblízka nohou vychytal Vodháněla. To už modří hráli bez vyloučeného záložníka Ventúry po druhé žluté kartě.

„Myslím, že diváci si to užili. Když jsme v 6. minutě vedli 2:0, blesklo mi hlavou, jestli to není zbytečně brzo. Hodili jsme býkovi do arény kořist. Soupeř pak ukázal kvalitu, byl hodně efektivní,“ uznal Jílek.

Slavii táhl za obratem dvougólový útočník Jurečka a tři body trefil v 67. minutě hlavou Lingr po centru Oscara. Sešívaným stačily na tři góly tři střely mezi tyče, těžko však s nimi brankář Macík mohl něco dělat.