Jarolím: V první půli jsem čekal mnohem větší aktivitu. Bylo to bezzubé

V obraně Marek Suchý, v záloze Marek Matějovský s Jiřím Skalákem, na hrotu Milan Škoda. Před pár lety by tahle sestava měla reprezentační zvuk.

Jenže v neděli jí to dlouho neladilo. Boleslav byla v první půli směrem dopředu málo nebezpečná a vzadu vyráběla chyby. Plzeň se tak po dvou propadnutých míčích středem snadno dostala do dvougólového náskoku.

Byly to přitom její jediné dvě střely na branku v celém utkání... „Z naší strany nebyly ty situace důsledně dohrané. V podstatě jsme Viktorku pustili do komfortního náskoku 2:0,“ litoval Jarolím. „A vepředu, když už jsme se přiblížili do nebezpečného prostoru, nevyřešili jsme situace dobře.“



Možná právě proto, že týmu chybí souhra. Vždyť ze základní sestavy při loňské ligové premiéře už nikdo v klubu není. Mazuch pryč, Tatajev pryč, Budínský pryč, Túlio pryč, všichni pryč...

Boleslav buduje nové a zajímavé mužstvo, fotbalové týmy ale většinou nefungují mávnutím kouzelného proutku.



„Na sehrávání není čas. Věřili jsme, že můžeme získat dobrý výsledek. Ale v první půli jsem čekal mnohem větší aktivitu. Bylo to bezzubé,“ kritizoval Jarolím.

O přestávce zavelel k povstání. Boleslav vyrukovala na plac agresivně a byla zcela jiným mužstvem. Milan Škoda nejprve pěkným obloučkem trefil břevno a za pár minut už po povedeném slalomu Brazilce Ewertona zblízka skóroval.

„Škoda, že neskončilo brankou už to nastřelené břevno. Měli bychom více času něco s výsledkem udělat,“ řekl Jarolím.

Plzeň se ve druhém poločase směrem dopředu prakticky neprosazovala, ale v závěru jí stačilo držet prostor. Boleslav totiž po hromadném prostřídání zásadně ztratila herní kvalitu a nebyla schopná kombinovat akce až do koncovky.

„Bohužel už jsme nebyli schopni přidat další gól. Nehodnotí se mi to dobře. Domácí moc šancí neměli, ale byli efektivní,“ uvedl zklamaně Karel Jarolím.