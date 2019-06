Tvrdík potvrdil Stochův odchod: Nešlo o peníze, ale o osobní důvody

Stoch dostal od klubu v pátek svolení odcestovat do Řecka, aby přestup do klubu PAOK Soluň, kde už v minulosti působil, dořešil. Slavia by za devětadvacetiletého záložníka měla dostat zhruba 1,5 milionu eur, čili víc než za něj před dvěma lety poslala tureckému Fenerbahce.

„Je to neplánovaný přestup, ale jsou situace, kdy je potřeba vyjít hráči vstříc. Vzal jsem v potaz jeho vážné osobní důvody,“ uvedl Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva Slavie, na sociální síti.

Slavia ztratila nejproduktivnějšího hráče uplynulé mistrovské sezony. Stoch se na zisku titulu podílel dvanácti góly a dalších jedenáct jich připravil, v Evropské lize měl bilanci 2+2, byť na jaře v těch nejdůležitějších zápasech nenastupoval.

Trenér Trpišovský volil jiné hráče, pracovitější, zodpovědnější. A ze Stocha se stal mnohdy pouze náhradník. Za dva roky stihl ve Slavii celkem 88 zápasů a dvacet gólů.

„Budeš nám chybět, Miňo,“ doplnil slávistický šéf. „Jsem otevřený člověk, ale dál transfer komentovat nebudeme. Hlavním motivem pro hráče i klub nebyly finance. Přejeme Miňovi hodně štěstí.“

Stoch se vrací do Řecka po šesti letech.

V černobílých barvách týmu PAOK Soluň působil jako host z Fenerbahce v sezoně 2013/14, nyní přichází do kádru šampiona, který uplynulý ročník domácí soutěže vyhrál bez jediné porážky.