Stoch je blízko přestupu, Slavia mu povolila odcestovat do Řecka

Dvouleté působení Miroslava Stocha ve Slavii se nachýlilo ke konci. Slovenský fotbalista dostal od klubu svolení odletět do Řecka, aby uzavřel přestup do PAOK Soluň - do týmu, který vyhrál ligu bez jediné porážky. Slávisté tak na soustředění do Rakouska vyrazili bez něj, v kádru není ani Matěj Chaluš, který si hledá angažmá.