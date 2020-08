Stoch po jediné sezoně opouští PAOK Soluň, vrátí se do Slavie?

Miroslav Stoch se dohodl na předčasném ukončení angažmá v PAOK Soluň. Klub o tom informoval na svém webu. Třicetiletý slovenský fotbalista, jenž musel začátkem srpna kvůli nákaze koronavirem do izolace, by mohl podle řeckých médií zamířit zpět do pražské Slavie.