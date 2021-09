Trenér mi osobně volal, to se mi snad ještě nestalo, říká Stoch

Stoch přišel do Liberce sice až po skončení přestupního termínu, ale smlouvu mohl podepsat coby volný hráč.

K Nise ho zlákal hlavně velký zájem ze strany trenéra Luboše Kozla. „Osobně mi volal, což se mi stalo možná poprvé v životě,“ řekla jedenatřicetiletá posila Slovanu.

V jaké jste aktuálně kondici a kdy budete připraven naskočit do hry?

To se teprve ukáže. Budeme se snažit, abych byl připravený co nejdřív. Trochu mi hraje do karet, že bude za chvíli reprezentační pauza. Dostanu zhruba dva týdny času a během takové doby se toho dá strašně moc stihnout. Potom už budu v úplně jiném stavu než teď.

Připravoval jste se s třetiligovým Motorletem. Proč právě tam a co vám to dalo?

Žiju v Praze a chtěl jsem někde ve městě trénovat. A hlavně někde s týmem. Po poslední zkušenosti, kdy jsem se spoustu měsíců připravoval sám a pak jsem šel do Polska, jsem věděl, že už takovou situaci nechci nikdy zažít. Agent má na Motorletu známé, zná se s majitelem a trenérem Martinem Poustkou, který působil i na Slavii. Všichni byli ochotní a jsem velmi rád, že jsem si s nimi mohl zatrénovat a být v kontaktu s hráči. Pevně věřím, že jsem se nějakým způsobem udržoval a možná ta cesta k fyzické připravenosti bude díky tomu z devadesáti procent kratší než před angažmá v Polsku.

Kdy vás Liberec oslovil poprvé? A byly ve hře i další nabídky?

Nedokážu říct, kdy to bylo poprvé, ale jednání byla celkem rychlá. Oslovil mě hlavně velký zájem libereckého trenéra. Dal mi čas na rozmyšlenou a pak jsem se vyjádřil, že do toho jdu a nechci dál čekat. Nějaké nabídky byly, něco se řešilo, něco padlo a něco jsem zase odmítl já. Nakonec do hry vstoupil Liberec, který mě oslovil hlavně přístupem trenéra. Předal mi svoji představu a vizi, což se mi hrozně líbilo. Udělám všechno pro to, abych se dostal co nejdřív do tempa. Je to dost možná moje poslední šance se nějak uchytit. Uvědomuji si to a dám do toho všechno.

Co říkáte na špatný liberecký start do sezony?

Start vážně nebyl dobrý, ale vzhledem k tomu, jaké se tu sešlo mužstvo, věřím, že se situace bude zlepšovat. A že se tabulkou půjde nahoru. Liberec nepatří tam, kde se nachází.

Jablonec - Liberec neděle od 16 hodin ONLINE

Jaký máte dojem z prvních tréninků?

Nálada v kabině je po výhře nad Boleslaví úplně fantastická. Pořád hraje hudba, vidím úsměvy na tvářích. Jsem mile překvapený, i když jsem slyšel od spousty lidí, že v Liberci bývá nálada pořád pozitivní. Potkal jsem za čtyři dny strašně moc milých lidí. Věřím, že to tak bude pokračovat, poslední vítězství určitě dodalo pohodu. Čekají nás teď hodně těžké zápasy, uvidíme, jestli získáme nějaké bodíky.

Berete Liberec jako odrazový můstek k dalšímu angažmá v zahraničí?

To se uvidí. Netajím se tím, že bych si chtěl ještě nějaké zahraniční angažmá vyzkoušet, ale bude to záležet hlavně na mně a mých výkonech. Když budu hrát dobře, můžu se někam dostat. A když nebudu hrát, nebude to. Varianty jsou jenom dvě.