Stochův odchod je dokonán. V Soluni podepsal dvouletou smlouvu

Stoch měl ve Slavii smlouvu až do léta 2022, v týmu českých mistrů ale z osobních důvodů předčasně skončil. Slovenský ofenzivní záložník byl v uplynulé ligové sezoně druhým nejlepším střelcem červenobílých po Tomáši Součkovi a v součtu s asistencemi nejproduktivnějším hráčem. Na jaře se mu ale tolik nedařilo a v některých důležitých zápasech nebyl v základní sestavě.

Stoch do Slavie přišel před dvěma lety z Fenerbahce Istanbul. Rodák z Nitry za úřadujícího českého mistra dohromady odehrál 88 soutěžních duelů a připsal si 20 gólů a 19 asistencí. Angažmá v Edenu mu vyneslo návrat do slovenské reprezentace. Nyní se Stoch vrací do známého prostředí, dres PAOK oblékal v sezoně 2013/14 během hostování z Fenerbahce.

„Jsem šťastný, že jsem ode dneška součástí PAOK. Když přišla tahle nabídka, ihned jsem si vzpomněl, že jsme tehdy byli kousek od trofejí, ale nakonec jsme nezískali ani jednu. Je to pro mě velká motivace to napravit,“ uvedl Stoch v rozhovoru pro web agentury Football Service Agency, která ho zastupuje.

„Ve Slavii jsem zažil dva krásné roky, kdy se nám mimořádně dařilo. Dvakrát jsme vyhráli pohár, jednou ligu, úspěšně jsme si vedli v pohárové Evropě. Zůstávají mi jen ty nejlepší vzpomínky. Už když jsem přicházel do Slavie, vyjádřil jsem se, že v budoucnu bych si ještě rád vyzkoušel další zahraniční angažmá. A teď přišel ten čas,“ řekl.

„Moc bych si přál, abychom se spolu (se Slavií) potkali v evropských pohárech a já si v Edenu zahrál jako hostující hráč,“ doplnil Stoch pro slávistický web.