Koubkovi hoši vykradli Eden: Proč umím na Trpišovského? Fakt nevím, no answer!

Možná nejlepšího českého kouče současnosti porazil dvaasedmdesátiletý Koubek už popáté ze sedmi zápasů. Jen dvakrát s ním v lize prohrál, což je unikát.

„Po nocích nad tou bilancí úplně nepřemýšlím. Vybavuju si, že jsme Slavii porazili s Hradcem, taky si pamatuju vítězství s Bohemkou nad Libercem, ale čím to je opravdu nevím,“ pokračoval poté, co v neděli s Plzní na Slavii zvítězil 2:1.

Jak hodnotíte výkon mužstva?

Rozhodně pozitivně. Jako kouč Viktorky Plzeň jsem se tady chtěl se svými hochy prezentovat kvalitním výkonem, který bude mít parametry, a to se podařilo. Výkon se navíc snoubí s výsledkem. Věděli jsme, že uspět na Slavii můžeme jedině s velkou aktivitou a díky vysokému presinku. Pracovali jsme celý týden, kluci vydrželi makat celých devadesát minut, soupeře jsme téměř nepouštěli do šancí. Spokojenost je tedy vysoká, klobouk dolů!

Neříkal jste si ale po první půli, že vás budou mrzet neproměněné příležitosti?

Určitě, dvě nebo tři nedotažené akce tam byly. Kluky jsem ale chválil za to, že plnili, co jsme si řekli.

Koubek versus Trpišovský Plzeň - Liberec 2:1 (18. července 2015)

První vzájemný zápas v superpoháru před sezonou 2015/2016. Koubek vyhrál díky gólům Hořavy a Koláře. Bohemians - Liberec 2:1 (30. října 2016)

Koubek s novým týmem, ale opět úspěšný. Po pár vteřinách si dal vlastní gól hostující Latka. Slavia - Hradec Králové 4:1 (26. září 2021)

Setkání po pěti letech. Koubek poprvé poražený. Hradec Králové - Slavia 1:5 (27. února 2022)

Lekce v boleslavském azylu. Po půlhodině to bylo 0:4. Hradec Králové - Slavia 4:3 (24. dubna 2022)

Přestřelka v nadstavbě, která stála Slavii titul. Slavia - Hradec Králové 1:0 (31. července 2022)

Start nové sezony, stejná písnička. Favorit opět narazil, rozhodl Vašulín. Slavia - Plzeň 1:2 (5. listopadu 2023)

Nejlepší plzeňský výkon sezony a dvougólový hrdina Jirka.

Je běžné, že Erik Jirka na tréninku šance takhle suverénně proměňuje?

Není to neobvyklé, koncovku má dobrou. V Plzni byl trochu utajovaný, já mu dávám větší prostor, protože právě v tréninku vidím jeho silné stránky. Má tvrdou střelu. Slovenský nároďák přece ví, koho povolává, i když tam moc nehraje...

Kdy jste se rozhodli o nasazení brankáře Staňka?

Podstoupil vyšetření a léčbu u špičkových specialistů po celé republice. Po třech týdnech nyní lékaři shledali, že nastoupit může. Sehnali jsme mu helmu a zbytek už jsme nechali na něm. Definitivně jsme se rozhodli v sobotu, v tréninku si v posledním týdnu každý den přidával. Byl nachystaný.

Byl to nejlepší výkon Plzně v aktuální sezoně?

Můžeme to tak říct. Podobně jsem si cenil i výkonu v Záhřebu, kde jsme taky vyhráli. Teď jsme na to navázali a navrch přidali fyzickou stránku.

Zvítězili jste po dvou ligových porážkách. Zamotali jste situaci v tabulce?

Nevím, jestli se zase píše, že Plzeň hraje o titul. My chceme být co nejvýš, ale mužstvo pořád prochází určitou přestavbou, rekonstrukcí. Podívejte se na posily, které děláme: Šulc se vrátil z Jablonce, Hranáč z Pardubic, Dweh přišel z Vyškova z druhé ligy. V pražských S kopou hráči klidně za 70 milionů, to je velký rozdíl. Ale dejte nám čas...

Mimochodem, mluvíte o Šulcovi, kterému se při střídání ze hřiště úplně nechtělo. Už jste si to vyříkali?

Viděl jsem to stejně, ale beru to. Takové jsou emoce. Potřebovali jsme v tu chvíli do hry vnést útočný důraz, což Matěj Vydra okamžitě dokázal a splnil. Na plac šel echt útočník, připravil druhý gól. Ale Šulcíka chápu, to je v pohodě, nic se neděje.

Vydra ještě před koncem musel zase střídat. Už víte, jak to s ním vypadá?

Trneme, jak to dopadne. Zatím diagnózu neznáme, takhle brzy to ani nelze. Musíme počkat.