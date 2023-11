ONLINE: Slavia - Plzeň, domácí s Bořilem, ale bez Holeše. Za hosty chytá Staněk

Je to souboj nejúspěšnějších klubů za posledních deset ligových sezon. Oba týmy získaly osm titulů, po čtyřech každý, současný úřadující mistr Sparta jen dva.

Právě Sparta je po sobotní výhře nad Bohemians první, před Slavií má dvoubodový náskok. Plzeň na Slavii vyhrála naposledy v dubnu 2014, kdy Slavia bojovala o záchranu.

ONLINE: Slavia - Viktoria Plzeň utkání sledujeme minutu po minutě

Překvapením v domácí sestavě je nezařazení Holeše, místo kterého znovu nastupuje kapitán Bořil. Hosté jdou do utkání i s brankářem Staňkem, který poslední měsíc scházel kvůli předchozím otřesům mozku.

Slávisté po minulém zaváhání mistrovské Sparty skočili na první příčku tabulky a budou chtít udržet. V lize vyhráli třikrát za sebou.

Plzeň prohrála tři z posledních čtyř zápasů a klesla na páté místo. Pokud by na Slavii prohrála, na čelo tabulky by ztrácela už 14 bodů, což by znamenalo takřka jistě konec mistrovských ambicí.

Oba kluby v týdnu čekají zápasy v poháru, Slavia v Evropské lize hostí AS Řím, Plzeň v Konferenční lize hraje s Dynamem Záhřeb.