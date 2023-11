Když už ani Slavia neodolala. Sérií bez prohry udivily dřív i Zlín či Jihlava

Pohled do historie samostatné české ligy ukazuje, že bez prohry absolvovaly sezonu jen dva kluby.

Slavia v „covidovém“ ročníku 2020/21, kdy infekční onemocnění přineslo netradiční počet účastníků i prázdné tribuny.

„Sezona byla dlouhá a jsem rád, že se nám podařilo završit i jeden z cílů, které jsme ke konci měli - tu neporazitelnost. Je to totální sezona vyšperkovaná o ligu bez porážky, vyhráli jsme i pohár, došli jsme daleko v Evropě. Prodali jsme dalšího hráče do Premier League, dostali nové hráče do reprezentace. Bylo to nezapomenutelné,“ líčil trenér Jindřich Trpišovský v závěru května 2021.

Neporazitelnost od úvodu ročníku posledních 15 let 2007/2008: Teplice, Slavia, Baník 6 kol

2008/2009: Sparta 7 kol

2009/2010: Sparta 30 kol

2010/2011: Plzeň 12 kol

2011/2012: Sparta 9 kol

2012/2013: Jihlava 7 kol

2013/2014: Sparta 26 kol

2014/2015: Teplice 7 kol

2015/2016: Sparta, Liberec oba 7 kol

2016/2017: Zlín 9 kol

2017/2018: Plzeň 17 kol

2018/2019: Sparta 9 kol

2019/2020: Slavia 20 kol

2020/2021: Slavia 34 kol

2022/2023: Plzeň 13 zápasů (1. porážka v 15. kole)

2023/2024: Slavia 13 kol

Mimochodem, v součtu s předchozí a následující sezonou slávisté neprohráli celkem 54 ligových zápasů, což je absolutní a těžko překonatelný rekord. Obdivuhodnou šňůru přetrhla Sparta, která na podzim 2021 vyhrála derby 1:0.

„Pro mě osobně ty série tolik neznamenají, do tabulky vám body nepřidají. Jediné, co se ve fotbale počítá, jsou vítězství a zvládnuté zápasy. Jediné, co mě mrzí, je, že jsme prohráli zápas, 300. derby. Jestli to souvisí s nějakou sérií je nepodstatné,“ říkal Trpišovský.

Vůbec prvním týmem, který ligu prosvištěl... No, spíš k titulu došel silou vůle byla Sparta v sezoně 2009/2010. Titul získala přesto, že vyhrála jen šestnáct utkání a ve zbývajících čtrnácti remizovala. Víc výher měly druhý Jablonec i třetí Ostrava, v součtu však zaostaly o bod resp. o dva body. Šampion, který šetřil výhrami i góly. Sparta dala jen dvaačtyřicet branek, ale zase jen čtrnáct inkasovala, což je nejmíň v historii.

Blízko k neporazitelnosti v celém ročníku měla Sparta i o čtyři roky později. Tenkrát v 26. kole potřebovala bod, aby byla s předstihem mistrem. Ale v Teplicích podlehla 1:3, což pro ni byla první porážka v ligové sezoně. První místo stvrdila vzápětí vítězstvím 5:0 nad Olomoucí.

Dvacet kol bez prohry zvládla Slavia v ročníku 2019/2020. Nebodovala až v jedenadvacátém, úvodním jarním na Bohemians. A za dva týdny podlehla na Slovácku. I tak ligu, kterou na víc než dva a půl měsíce přerušil covid, s přehledem vyhrála.

Na podzim 2017 Plzeň vytvořila jiný úžasný rekord: vyhrála úvodních čtrnáct zápasů, v patnáctém remizovala. Poprvé prohrála až v osmnáctém dějství. I když pak jaro zahájila třemi remízami a porážkou, měla tak velký náskok, že o titul snad přijít ani nemohla. Tenkrát se hrálo o přímou účast v Lize mistrů, Sparta s trenérem Stramaccionim v boji propadla.

Před Plzní na dlouhou sérii vítězství dosáhla Sparta, na podzim 2011 vyhrála úvodních devět duelů, pak však doma nezvládla zápasy s Libercem a Mladou Boleslaví - v obou prohrála 0:3.

Nejen Sparta, Slavia a Plzeň dokázaly od začátku ročníku nejdéle odolávat porážkám. Například na podzim 2007 se Slavií držely krok Teplice i Baník. Všechny tři týmy pak padly v sedmém kole najednou: Ostrava s Olomoucí, Slavia na Bohemians a Teplice ve Zlíně.

Mistři bez prohry Bilbao (1930), Real Madrid (1932), Steaua Bukurešť (1987 až 1989), Dynamo Bukurešť (1992), AC Milán (1992), Ajax (1995), Arsenal (2004), Sparta (2010), Porto (2011 a 2013), Juventus (2012), Celtic (2017), PAOK Soluň (2019), Rangers (2021), Slavia (2021)

Na startu zaujal také nováček z Jihlavy: během července, srpna a září 2012 neprohrál sedm utkání, přičemž v úvodních pěti remizoval a pak dvakrát vyhrál. V osmém pak dostal pět branek v Brně. Sezonu dokončil celkem s patnácti remízami.

Na podzim 2015 zůstal sedm kol společně se Spartou neporažený Liberec. Sparta pak prohrála derby a Liberec v Plzni, která se později stala mistrem. Přitom prohrála hned ve druhém dějství na Dukle.

O rok později zažila liga bláznivý začátek: Po devíti kolech byla prví v tabulce Mladá Boleslav a jediným neporaženým týmem byl Zlín. Nebodoval až v desátém dějství v Teplicích. Mistrem byla Slavia, která sice podlehla v pátém dějství v Plzni, ale pak už ani jednou.

Loni na podzim Plzeň navázala na zisk senzačního titulu z předchozí sezony a poprvé prohrála až v patnáctém kole. Série bez porážky se však počítá jen na třináct utkání, protože duel čtvrtého dějství s Brnem měla odložený a dohrávala ho až právě po první porážce, kterou jí připravila Sparta. Ta nakonec během jara všechny překvapila a z velké ztráty (dvanáct bodů na Plzeň a sedm na Slavii) se probila až na první příčku.

Třináct kol stejně jako před rokem Plzeň odolávala soupeřům i letošní Slavia, než v neděli narazila právě na Viktorii. I když brzy vedla, ve druhém poločase odpadla, inkasovala dvakrát od Jirky, který využil přihrávky za obranu, a klesla na druhou příčku. „Tabulka mě teď trápí ze všeho nejmíň. Spíš mi v hlavě leží, proč jsme to nedohráli, proč jsme nebyli takoví, jací umíme být,“ přemítal kouč Trpišovský.

Sparta přišla o neporazitelnost o týden dříve v Mladé Boleslavi.